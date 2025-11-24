¿Æ¤Î»à¸å¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¹Ô¤Àè¡×¤Ç²ÈÂ²¤¬ÂçÙæ¤á¡¡»Ä¤µ¤ì¤¿°¦¸¤¤¬¡ÖÌñ²ð¼Ô¡×¤ËÊÑ¤ï¤ëÈá¤·¤¸½¼Â
¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢²ÈÂ²¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤ÏÁêÂ³¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸Á°¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÃ¯¤¬°ú¤·Ñ¤°¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢´¶¾ð¤ÈÉéÃ´¤¬¸òºø¤·¡¢°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
Ã±¿È¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¹Ô¤Àè¤¬Ì¤Äê¤Î¤Þ¤ÞºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²´Ö¤Î³ëÆ£¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¹Ô¤Àè¤ÈÁêÂ³¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¥Ú¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ÀèÌäÂê¤Ç²ÈÂ²¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿¥±¡¼¥¹
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦78ºÐ¡Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÄ«¤Î»¶Êâ¤Ï·ç¤«¤µ¤º¡¢Äê´üÅª¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥¯¥é¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ä¿©Íß¤ÎÊÑ²½¤âÇÄ°®¤·¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤»þ¤Ï¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¤Ï²ÈÂ²¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤ÈÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÂµ¤¤ÇÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Áòµ·¸å¤Ë¥µ¥¯¥é¤Î°ú¤¼è¤êÀè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ä¹½÷¤ÎÈþµª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¤Ï¶¦Æ¯¤¤«¤ÄÂ¿Ë»¤Ç¡¢·Ú¤¤¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¼¼Æâ¤Ç»ô¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤Îµ¢¤ê¤âÃÙ¤¯¡¢ËèÆü¤Î»¶Êâ¤äÄÌ±¡¤ÏÌµÍý¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤ÏÃ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Ä¹ÃË¤ÎÎ´¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦48ºÐ¡Ë¤ÏÃÏÊý¶ÐÌ³¤Ç¡¢½»µï¤¬¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤Ç¤¢¤ë¡£ºÊ¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤â¤¢¤ê¡¢À¸³è´Ä¶Åª¤Ë°ú¤¼è¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ä¶¤äÎ¾¿Æ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¡¢±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤òÁÊ¤¨¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤âÇº¤ß¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°¦¸¤¤Î¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤Ï¹âÎð¤Ç¡¢¿´Â¡¤Ë»ýÉÂ¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌ±¡Èñ¤ÏËè·îÌó1Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£º£¸å¡¢¼£ÎÅÈñ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È°å»Õ¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èþµª¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÈñÍÑ¤À¤±ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Î´¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ú¤¼è¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÈñÍÑ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
¿ÆÂ²¤Ø¤Î°ÍÍê¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Ì±´Ö¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÂ¤«¤ê»ÜÀß¤ä¾ùÅÏÃÄÂÎ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃ»´ü¡¦Ä¹´üÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤Ä¤Ä¡¢¾ÍèÅª¤Ë¾ùÅÏÃÄÂÎ¤Ç¿·¤·¤¤»ô¤¤¼ç¤òÃµ¤¹·Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£ÈñÍÑÉéÃ´¤â²ÈÂ²¤ÇÊ¬Ã´¤·¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢°ìÉôÆâÍÆ¤òµÓ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¥Ú¥Ã¥ÈÌäÂê¤Î¤â¤á¤´¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈò¤±¤ë¡©
º£²ó¤Î»öÎã¤Ï¡¢À¸Á°¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤Î¹Ô¤Àè¤ä¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Çº®Íð¤¬À¸¤¸¤¿Åµ·¿Îã¤À¡£
³°Éô¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ²ò·è¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»öÁ°¤Î·×²è¤Î½ÅÍ×À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹´ü´Ö¤ÎÀ¤ÏÃ¤äÈñÍÑ¤Ï°ì¿Í¤ËÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤á¤Ë¤¯¤¤¡£ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤äÀ¤ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¡¢¼£ÎÅÈñ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¡¢ÉéÃ´¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£°ú¤¼è¤ê¤¬Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ùÅÏÃÄÂÎ¤äÍÂ¤«¤ê»ÜÀß¤Î³èÍÑ¤âÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡£
FP¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢À¤ÏÃ¤ÈÈñÍÑ¤ÎÊ¬Ã´¥ë¡¼¥ë
¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤äÈñÍÑ¤Ï¿ôÃÍ²½¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢²ÈÂ²´Ö¤ÇÂÐÎ©¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÊ¬³ä¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¤ÏÃ¤äÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»öÁ°¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÀ¤ÏÃ¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÌÜ°Â¤ò¼¨¤·¡¢Ê¬Ã´¤Î·Á¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡£
À¤ÏÃ¤¬Æñ¤·¤¤²ÈÂ²¤¬ÈñÍÑ¤òÂ¿¤á¤ËÉéÃ´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Ä´À°¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ë¡£ÁêÂ³¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼è¤ê·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤ä¡¢º®Íð¤òÈò¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Ã±¿È¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À¸Á°¤Ë²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÀÐºäµ®»Ë¡¿¾Ú·ô²ñ¼ÒIFA¡¢AFP¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê »ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥·¥Ã¥×¥¹±¿±ÄÂåÉ½¼Ô¡£¡Ö¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¢½»¤Þ¤¤¡¢ÊÝ¸±¡¢ÁêÂ³¡¢ÀÇÀ©¡×¤ÎFPÊ¬Ìî¤¬ÀìÌç¡£