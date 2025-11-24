ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢¹â3¡¦Â©»Ò¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê´°Áö¤òÊó¹ð¡¡°¦Â©¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â´¶·ã¡ÖÎÞ½Ð¤Á¤ã¤¦¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Â©»Ò¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê´°Áö¤òÊó¹ð¡£¤ªÊÛÅö¤äÂ©»Ò¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ø³«¤¹¤ë¤È¡ÖÍ¥¤·¤¤Â©»Ò¥¯¥ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÎÞ½Ð¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¡õ´¶Æ°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«
¡¡ÅÏÊÕ¤¬¡ÖÀè½µ¶âÍËÆü¡¢¹â3Â©»Ò¤Î¤ªÊÛÅö¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î5Æü´Ö¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤âÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢Â©»ÒÅª¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡£ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¤Û¤í¤ê¤Èµã¤±¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤«¤éLINE¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È3Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤¬¡È¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È±þ¤¸¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÔ³æ¹¥¤ÊÊì¤Î¤ªÊÛÅö¡£¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡¼¡¼¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¤Â©»Ò¥¯¥ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¥¯¥ó¤Ë°é¤Æ¤¿ËþÎ¤Æà¤Á¤ã¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÞ½Ð¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù ¤Þ¤ê¤Ê¡Ë
1970Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1986Ç¯¡ÖÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ê¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö²ñ°÷ÈÖ¹æ36ÈÖ¡Ë¡×¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯10·î8Æü¡Ö¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö²ò»¶¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤È·ëº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷funnyfacefunny¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¡õ´¶Æ°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«
¡¡ÅÏÊÕ¤¬¡ÖÀè½µ¶âÍËÆü¡¢¹â3Â©»Ò¤Î¤ªÊÛÅö¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î5Æü´Ö¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤âÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢Â©»ÒÅª¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡£ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¤Û¤í¤ê¤Èµã¤±¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤«¤éLINE¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È3Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤¬¡È¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È±þ¤¸¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù ¤Þ¤ê¤Ê¡Ë
1970Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1986Ç¯¡ÖÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ê¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö²ñ°÷ÈÖ¹æ36ÈÖ¡Ë¡×¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯10·î8Æü¡Ö¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö²ò»¶¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤È·ëº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷funnyfacefunny¡Ë