¡¡¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç»äÉþ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ËèÆü¥³¡¼¥Ç¹Í¤¨¤Æ¤¨¤é¤¤¤Ê¡ª¼«Ê¬¡ª¤È¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤òË«¤á¤ëÆü¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¡ÖÃæ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¤É¤³¤Î¤«Ëº¤ì¤¿¤·¤â¤¦¼ó¤è¤ì¤è¤ì¤À¤«¤é¤½¤í¤½¤íÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤«¡£¤â¤¦£±£µ£°£°²ó¤ÏÃå¤¿¤Ê¡ª(À¹¤êÀ¹¤ê)¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Åê¹Æ¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÂç¹¥¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÂ´ÅÝ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´é¤â²Ä°¦¤¤¤±¤ÉÈ±¤ÎÌÓ¤âÄ´»Ò¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£