¤Þ¤â¤Ê¤¯·ãÆÍ¡¡Å·¿´£ö£óÂó¿¿¡¢£×£Â£Á²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¤ÎÍ½ÁÛ¡Ä¡Ö¶¯¤¤»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡Æ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÁè¤¤¡¢Æ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤ÈÆ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡££×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ï¡¢»î¹ç¤òÇÛ¿®¤¹¤ë£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤µ»½Ñ¤¬¹â¤¤¡×¤È£²¿Í¤òÉ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ê¾¡ÇÔ¤Ï¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÂó¿¿¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Äé¤ÏºòÇ¯£±£°·î¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎÂó¿¿¤ò£³¡½£°¤ÎÈ½Äê¤ÇÇË¤Ã¤Æ²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¯¡Ö¿ÍÀ¸¤«¤±¤Æ¤º¤Ã¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤¬°æ¾åÂó¿¿¡£¶¯¤¤»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Ç¸½£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£²°Ì¤ÎÈæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤É¤Á¤é¤â°ìµéÉÊ¡££±£²²ó¤Î¤¦¤Á¤Ë¤É¤Á¤é¤«ÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö£±£²²ó¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£