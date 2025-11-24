¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤µ¤ó¤¬ÈäÏª ¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤È¾¾Êý¹°¼ù¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î¥Ï¥·¥´¼ò
¡ÚÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Î¼ò¿ÍÀ¸¡Û
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ100²¯±ß°ä»º¡Ö¤ä¤é¤Ø¤ó¡×¤ÇIMALU¡È¿Æ¥¬¥Á¥ã¡É¼ºÇÔ¤â¡Ä¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖ¤Þ¤È¤â¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò
¡¡¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤µ¤ó
¡¡¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¿68ºÐ¡Ë
¡¡·ÝÇ½³¦ÀÚ¤Ã¤Æ¤Î°ìÂçÀªÎÏ¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤µ¤ó¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼òÀÊ¤Î¥Í¥¿¤â¶ÄÅ·¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Ç¼ò¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¥À¥ó¥«¥ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÅì¤¬ÁÐàú¡£¼¡¤Ë¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÈÄÁ°¡£¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¤Ï°û¤à¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥ì¡¼¥ÈµÁÂÀÉ×¡¢°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡¢ÌøÍ«Îç¡¢¾¾ÈøÈ¼Æâ¤Ï°û¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÍ¤â¶¯¤¯¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ÏÇö¤á¤ÎÇþ¾ÆÃñ¤ÎÎÐÃã³ä¤ê¡¢º£¤Ï¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¾®¤µ¤¤¥°¥é¥¹¤ËÀ¸¥Ó¡¼¥ë°ìÇÕ¤È¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤«¤Ê¡£ÀÎ¤«¤é°û¤à¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡°û¤ßÏÃ¤Çº£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤È¾¾Êý¹°¼ù¤µ¤ó¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÅ·ºÍ¡¦¤¿¤±¤·¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡ª¡×¡Ê1985Ç¯4·î¡Á96Ç¯10·î¡Ë¤Î¤³¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤È¾¾Êý¤µ¤ó¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤ÏÍÌ¾¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÏËèÆü¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»ÍÃ«¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¡Öµï¼ò²°ËÌÌî²°¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¤½¤³¤Ç¾¾Êý¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ«Êý¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢Å¹Ä¹¤¬Çò¤¯Âù¤Ã¤¿Âù¤ê¼ò¤ò1¾£¡¢ÆüËÜ¼ò2¾£¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£2¿Í¤Ç°û¤ß¤À¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¤¥Ã¤È¡£1ËÜ¤¬¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î1ËÜ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤È¤É¤ó¤É¤ó³«¤±¤Æ·ë¶É¡¢2¿Í¤Ç3¾£Á´Éô¡¢°û¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î2¿Í¤¬°û¤à¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¼ò¤ò2ËÜ¶õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ç5¾£¡ª¡¡¤È¤Æ¤âÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬°û¤á¤ëÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¸µ¤¬¥Õ¥é¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¢£¥ì¥ß¡¼¥Þ¥ë¥¿¥ó¤ò1¿Í¤Ë1ËÜ¡£¾¾ÊýÎ®¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¡¡¾¾Êý¤µ¤ó¤ËµþÅÔ¤Ç¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤¼ò¤ò°û¤à¤¾¡×¤È¥ì¥ß¡¼¥Þ¥ë¥¿¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤à¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥ì¥ß¡¼¥Þ¥ë¥¿¥ó¤ò¥É¥ó¥É¥ó¤È1ËÜ¤º¤ÄÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£1¿Í1ËÜ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤Î¤Ë¡¢°û¤á¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼å¤¤¤«¤é2ÇÕÌÜ¤¯¤é¤¤¤ÇÆ¬¤¬¥¬¥ó¥¬¥óÄË¤¯¤Ê¤ê¡¢3ÇÕÌÜ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ëµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹âµé¤Ê¤ªÆù¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Á´Íç¤ÇÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤È¤ÎËºÇ¯²ñ
¡¡¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤È¤ÎËºÇ¯²ñ¤Î»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬ÄÁ¤·¤¯2¼¡²ñ¤ÎÅ¹¤ò»ØÄê¤·¤Æ¡ÖÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÅ¹¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì·³ÃÄ¤¬¸å¤«¤é¹Ô¤Ã¤ÆÅ¹¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬Á´Íç¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËºÂ¤Ã¤ÆÀè¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿ËÍ¤é¤Ï¡Ö¥¯¥½¥Ã¡×¤ÈÍç¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥Ë¤Ë²Ö¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤¤¤¤Å¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤Õ¤¶¤±¤òÉáÃÊ¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÍ¤é¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤¿¤±¤··³ÃÄ¤¬Å¹¤ÇÃ¦¤¤¤Ç¤ë¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÊÌÀÀÐ²È¡Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ï¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤È¡Ê¾ÐÊ¡Äâ¡Ë¾ÐÉÓ¤Á¤ã¤ó¡¢¾¾Èø¡¢²¹¿å¡ÊÍÎ°ì¡Ë¥¯¥ó¡¢¤¿¤Þ¤ËÌÚÅÄÍ¥É×¡£ºÇ½é¤Ë¥á¥·¤ÎÅ¹¤Ç½¸¹ç¤·¡¢¤½¤ì¤«¤éÏ»ËÜÌÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò2¡¢3¸®¥Ï¥·¥´¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¥Ï¥Í¤¿¤éÏ»ËÜÌÚ¤Ç¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡Ëè½µ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¿»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ºÇÄã¤Ç¤â·î¤Ë2²ó¤¯¤é¤¤¤ÏÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÊ§¤¤¤ÏÁ´Éô¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤¢¡£¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ¹¤ÏÆüËÜ°ìÎÁ¶â¤¬¹â¤¤Å¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢£¼òÀÊ¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤â¤º¤Ã¤È¤¢¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤Þ¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ÇÍ¶¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤â¾Ð¤ï¤»¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¾ÐÉÓ¤Á¤ã¤óÁê¼ê¤Ê¤é¾ÐÉÓ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¾¾Èø¡Ë¤Ê¤é¤³¤Î¾Ð¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤òÍí¤Þ¤»¤ÆÌÌÇò¤¤¾Ð¤¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÉáÃÊ¤Î¾Ð¤¤¤Î·±Îý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾ÐÉÓ¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1²ó½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï°û¤ó¤Çµ¢Âð¸å¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤»þ¤ÏÃÂÀ¸Æü¤È¤«¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¹â²Á¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤È¤«¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤«¤ò¼«Ê¬¤ÇË¥¤¤¤Ä¤±¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òºî¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¤½¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤È¤«Èé¤ËË¥¤¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥·¥ó¤òÇã¤Ã¤ÆÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¼êÀè¤â´ïÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¹¥É¾¡ª¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ÎYouTube
¡¡ËÍ¼«¿È¡¢ºÇ¶á¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÍ¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÕ¤±¤Æ¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ç¥Þ¥¸¥á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·³ÃÄ¤Çº£¡¢YouTube¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ç¤¤ëÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆËÍ¤é¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Äó¶¡¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
