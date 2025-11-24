Å·¿´¡½Âó¿¿Àï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ï¥¹¥ì¥ó¥À¡¼Èþ½÷¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¡½Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÆá¿ÜÀî¤Ï¡¢Á°Æü·×ÎÌ¤Ë¶âÈ±»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÅöÆü¤Ï¶â¿§¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥é¡¼¡É¤ÇÅý°ì¡£¤Þ¤¿¡¢°æ¾åÂó¿¿¤â°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¶ÚÆù¤ÎÀÚ¤ì¤â¤¢¤ë¾åÈ¾¿È¤ò¸Ø¼¨¤·¡Ö´°àú¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢DeNA¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡¢Pococha¡Ê¥Ý¥³¥Á¥ã¡Ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¾¡¼Ô¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£Æá¿ÜÀî¡Ý°æ¾åÀï¤Ï¡¢¤¨¤Ì¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥ì¥ó¥À¡¼Èþ½÷¤Î¤¨¤Ì¤Ï¡ÖÂô»³¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤º£Æü¤³¤³¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÉé¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬»ä¤¿¤Á¤ÏÄü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÂô»³¤ÎÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎIBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëÆ±µé3°Ì¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¡ÝÆ±µé5°ÌÃæÌî´´»Î¡Ê30¡áÄë·ý¡ËÀï¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤µ¤¬Ã´Åö¡£WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé14°ÌÄÚ°æÃÒÌé¡Ê29¡áÄë·ý¡Ë¡½¸µWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê37¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î»î¹ç¤Ï¤¢¤¤¤ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£