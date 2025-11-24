ºå¿À2°Ì¡¦Ã«Ã¼¾¸à Ìîµå¤«¡¢¿©¤Ù¤ë¤«¡¢¿²¤ë¤«¡ÄÁÇ¿¶¤ê1Æü1000²ó¡¢´À¤ÈÎÞ¤Î¡Ö22¾ö¡×ÆÃ·±¡Ú25Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê¤Î¡È²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡É ¡Û
¡Ú25Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê¤Î¡È²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡É ¡Û#4
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµð¿Í¤¬Íè½©¥É¥é1»ØÌ¾¡©ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤ÇÌöÆ°¤ÎÀÄ³ØÂç154¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÎëÌÚÂÙÀ®¤Ï¡È4Ç¯±Û¤·¤ÎÎø¿Í¡É
¡¡Ã«Ã¼¾¸à¡ÊÆüÂç¡¦21ºÐ¡¦ÆâÌî¼ê¡Ë
¡¡Ã«Ã¼¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ»°Ì¾»³¤ÎÇò»³¤ò¸»¤È¤¹¤ë1µé²ÏÀî¡¦¼ê¼èÀî¤¬Î®¤ì¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê³¹¤À¡£2005Ç¯¤Ëµì¾¾Ç¤»Ô¤Ê¤É¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÈ¯Â¡¢¸©ÆâºÇÂç¤ÎÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏ¤ÇÅÚÌÚ¹©»ö¶È¤ò±Ä¤à¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò·Ä°ËÁÈ¡×¤Ï¡¢Ã«Ã¼¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤¬1949Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£¼ê¼èÀî¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤¬·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ä²ÏÀî¤ÎÀ°È÷¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î´ðÈ×¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¤À¡£
¡¡Éã¤Î»þ½¡¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÀìÌ³¤òÌ³¤á¤ë¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¾åµþ¡£Â´¶È¸å¤Ï¥¼¥Í¥³¥ó¤Ë½¢¿¦¤·¤ÆËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡27ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Ä¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£Ìó10Ç¯¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î·»¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì²È¶È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤½¤Îº¢¤Ë»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬Ã«Ã¼¤À¡£
¡ÖÌîµå¤ò¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÝ°é±à»ù¤Îº¢¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤òÍ¿¤¨¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»þ½¡¤µ¤ó¡Ë
¡¡Ã«Ã¼¤ÏÅìÌÀ¾®¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¹¤°¡¢¾¾Ç¤¥Ö¥ë¡¼¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¼ç¤ËÅê¼ê·óÊá¼ê¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¢£°ìÈÌ¼õ¸³¤ÇÀ±ÎÇÃæ¤Ø
¡¡À±ÎÇÃæ¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢Ãæ3»þ¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ8¶¯¡£À±ÎÇ¹â¤Ø¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤Ç¿Ê³Ø¡£2³ØÇ¯¾å¤Î19Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Î¥ä¥¯¥ë¥È1°Ì¡¦±üÀî¶³¿¡¢µð¿Í5°Ì¡¦»³À¥¿µÇ·½õ¡¢1³ØÇ¯¾å¤Ë¤Ï20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Î¥ä¥¯¥ë¥È3°Ì¡¦Æâ»³ÁÔ¿¿¤é¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏÆüÂç¤Ø¿Ê¤ß¡¢¤³¤Î½©¡¢ºå¿À¤«¤é2°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·ÐÎò¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡ÈÌîµå¥¨¥ê¡¼¥È¡É¤Î°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢»þ½¡¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÀ±ÎÇÃæ¤Ï°ìÈÌ¼õ¸³¡£¥Ö¥ë¡¼¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾®6½©¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£½Î¤Ê¤É¤Ø¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢ºÊ¤ÎÀµÈþ¡Ê55¡Ë¤¬ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÀèÇÚ¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡£¹â¹»¤Ç¤â¤½¤¦¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À±ÎÇ¹â¤Î»ØÄê¹»¿äÁ¦ÏÈ¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¥×¥í¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ÁÇ¼Á°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤È²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÉô³è¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÀµÈþ¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç¶á½ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£¤½¤Î¸å¤Ïµ¢Âð¤·¤ÆÍ¼¿©¤ò¼è¤ê¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î±©º¬¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥¹ÂÇ·â¤Ë¡¢ÁÇ¿¶¤ê¨¡¨¡¡£Ìë10»þ¤«¤é11»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤ÜËèÆüµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¼«¼çÎý¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡ÁÇ¿¶¤ê¤Ï1Æü1000²ó¤¬ÌÜÉ¸¡£Åö½é¤Ï300²ó¤Û¤É¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ3¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ìó2»þ´Ö¤ÎÃÏÆ»¤ÊÎý½¬¤À¤¬¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÛ¡¹¤È¿¶¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÏÌîµå¤«¡¢¿©¤Ù¤ë¤«¡¢¿²¤ë¤«¡£´ðËÜÅª¤Ë¤½¤Î3¤Ä¤À¤±¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ç®¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±©º¬Åê¤²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¼ç¤ËºÊ¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥Á¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤ÈµÒ´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤22¾ö¤¯¤é¤¤¤Î¹¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï±©º¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÂÇ¤Ã¤¿±©º¬¤¬Ä¹½÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸ý·ö²Þ¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬²È¶ñ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¡©¡¡¾ÈÌÀ¤ò³ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤¤¤ä¡¢¤¢¤ì¤Ï»ä¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê»þ½¡¤µ¤ó¡Ë
¢£Ãæ3½Õ¤ËÂç¹æµã
¡¡Ãæ3¤Î½Õ¤Ë½é¤á¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤â¡¢½éÀï¤Ç¸øÎ©¹»Áê¼ê¤ËÇÔÂà¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÅ²¬¤Þ¤Ç±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿»þ½¡¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎÉ½¾ð¤«¤é²ù¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¢Âð¸å¤âÆ±¤¸ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á³°¤Î»þ´ü¤Ï¡Ø²ù¤·¤¤¡¢²ù¤·¤¤¡Ù¡ØÀäÂÐ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼«¼çÎý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤À¤±¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ø¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢Âç¹æµã¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ´¶¾ð¤ÎÉ½¤·Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ÎÆü¤ò¶¤Ë°ìÁØ¡¢Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»þ½¡¤µ¤ó¡Ë
¡¡¹â¹»¿Ê³Ø¸å¤ÏÉô¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î¼«¼çÎý¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¤âÌîµå¤ÎÎý½¬¤â¡¢¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤¬¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¡¢¤È¤³¤È¤ó¤ä¤êÈ´¤¯À³Ê¤Ç¤¹¡×¡Ê»þ½¡¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÆüÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¡Èµ´¤ÎÅìÅÔ¡É¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢3Ç¯»þ¤Ï2µ¨Ï¢Â³¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö¼¹Ç°¡×¡£ºå¿À¤ÎÆâÌî¿Ø¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¡¢ÃæÌîÂóÌ´¤éµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤¾¤í¤¤¤À¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î·ÑÂ³ÎÏ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ËÄ©¤à¡£¡¡¡Ê¿ï»þ·ÇºÜ¡Ë
¢¦Ã«Ã¼¾¸à¡Ê¤¿¤Ë¤Ï¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¤´¡Ë¡¡2004Ç¯3·î17Æü¡¢ÀÐÀî¸©Çò»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìÌÀ¾®¡Ê¾¾Ç¤¥Ö¥ë¡¼¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢À±ÎÇÃæ¡¦À±ÎÇ¹â¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹â3²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤ÏÉô°÷¤Î¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Ç¼Âà¡£ÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢4Ç¯»þ²Æ¤ÏÂç³Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤ÆÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£178¥»¥ó¥Á¡¢80¥¥í¡£