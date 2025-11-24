±ß°Â¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ë°Â¤ÎÆ°¤­¤â¡¢¥æー¥í¥É¥ë¹âÃÍ¤ò£±¡¥£±£µ£³£´¥ì¥Ù¥ë¤Ë¿­¤Ð¤¹¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ

¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤¬¹âÃÍ¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß°Â¤ÎÆ°¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï180.80¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï205.44¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¥æー¥í¥É¥ë¤¬°ì»þ1.1534¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¿­¤Ð¤¹¤Ê¤É¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤­¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ156.89¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢156.70ÉÕ¶á¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤ÏÁ´ÈÌ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

USD/JPY¡¡156.75¡¡EUR/USD¡¡1.1532¡¡EUR/JPY¡¡180.77