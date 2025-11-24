¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡ÛÀÐÅÏÅ´Ê¼¡¡º£Ç¯¤Î¼þÇ¯ÇÆ¼Ô¤¬¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Ç¡Ö¸«¤»¾ì¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ëSG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¼þÇ¯µÇ°ÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡£¹¾¸ÍÀî¹ª¼Ô¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤¹ÀÐÅÏÅ´Ê¼¡Ê50¡áÅìµþ¡Ë¡£Ä¶¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Ç¤â¤Þ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢Ê¡²¬¤ÎÆñ¿åÌÌ¤âÁ´¤¯¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î4·î18Æü¤Î72¼þÇ¯µÇ°À©ÇÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÀ¤¦¤ÏµÕÅ¾¤Ç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¡£¹¬¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢½éÆü¤Ï¶¯¤¤ÄÉ¤¤É÷Í½Êó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸«¤»¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ÏÀÐÅÏ¤é¤·¤¤¡£
¡¡Á°¸¡µ¤ÇÛ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾è¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¾¯¤·¤Ç¤â¾è¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬²ò¾Ã¤¹¤ì¤ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£
¡¡É¬¾¡¤ò´ü¤¹½éÆü¤Ï6R1¹æÄú¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£