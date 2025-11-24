¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¸®ÊÂ¤ßÈ¿È¯¡¢ËÜ³Ê²óÉü¤«¡¢¼«Î§È¿È¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25716.50¡Ê+496.48¡¡+1.97%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3836.77¡Ê+1.87¡¡+0.05%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 26504.24¡Ê+69.30¡¡+0.26%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3846.06¡Ê-7.20¡¡-0.19%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8525.09¡Ê+108.59¡¡+1.29%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 85275.44¡Ê+43.52¡¡+0.05%¡Ë
¡¡£²£´Æü¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¸®ÊÂ¤ßÈ¿È¯¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½µÌÀ¤±¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤â»Ô¾ì¤Î¥àー¥É¤¬¹¥Å¾¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Î§Åª¤ÊÈ¿È¯¤ËÎ±¤Þ¤ëÆ°¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢·Ù²ü´¶¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡£¥ìー¥¶ー¤Ê¤ÉÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¦ÀºÌ©µ¡´ï¤ÎËÌµþ¶âÜô»Ò²Êµ»¡ÊBJ JCZ Technology¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦£É£Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¹º½£Íë±¾²Êµ»¡ÊHangzhou Raycloud Technology¡Ë¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¡¦±§Ãè´ØÏ¢¤Î¸ÐÆî¹ÒÅ·´Ä±§ÄÌ¿®²Êµ»¡ÊHunan Aerospace Huanyu Communication Technology¡Ë¤Ê¤É¤¬¾å¾ºÎ¨¾å°Ì¡£Ê¬ÀÏµ¡´ï¡¦´ØÏ¢¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤Î¹½£²Ó¿®µ·´ï¡ÊGuangzhou Hexin Instrument Co.,Ltd¡Ë¡¢¥·¥ê¥«¤Ê¤É¿·ÁÇºà¸¦µæ³«È¯¤Î¹¾À¾¹¨Çð¿·ºàÎÁ¡ÊJiangxi Hungpai New Material Technology¡Ë¡¢²È¶ñ¡¦½»ÂðÀßÈ÷À½Â¤¤Î¹½£¹¥ÍéµÒÁÏ°Õ²Èµï¡ÊGuangzhou Holike Creative Home Co Ltd¡Ë¤Ê¤É¤¬²¼ÍîÎ¨¾å°Ì¡£ÆÍîÌÃÊÁ¿ô¤Ï¾å¤²£±£¶£·£±¡¢²¼¤²£µ£´£³¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º£²£³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂçÉýÈ¿È¯¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²÷¼ê²Êµ»¡ÊKuaishou Technology¡Ë¡¢ÌÖ°×¡ÊNetEase¡Ë¤äÀ½Ìô¥áー¥«ー¤ÎHansoh Pharmaceutical Group Co. ¤Ê¤É¤¬¾å¾ºÎ¨¾å°Ì¡£ÅÔ»Ô¥¬¥¹Âç¼ê¤Î¿·±üÇ½¸»¹µ¸Ô¡ÊENN Energy Holdings¡Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤ÉºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¿®µÁ¸÷Ç½¡ÊXinyi Solar Holdings¡Ë¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹ÇÙ³èÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡ÊCNOOC¡Ë¤Ê¤É¤¬²¼ÍîÎ¨¾å°Ì¡£ÆÍîÌÃÊÁ¿ô¤Ï¡¢¾å¤²£·£µ¡¢²¼¤²£±£³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏÂçÉýÈ¿È¯¡£Áí¹çÊªÎ®¤Î¥¥åー¥Ö¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢½»ÂðÀßÈ÷¤Î¥êー¥¹¡¢¶âÍ»£É£Ô¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥ì¥¹¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤É¤¬¾å¾ºÎ¨¾å°Ì¡£¥ê¥Á¥¦¥à¹Û»³³«È¯¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¡¢¥¦¥é¥óÀ¸»º¤Î¥Ü¥¹¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÀ¸»ºÂç¼ê¤Î¥Ô¥ë¥Ð¥é¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥º¤Ê¤É¤¬²¼ÍîÎ¨¾å°Ì¡£ÆÍîÌÃÊÁ¿ô¤Ï¾å¤²£±£·£°¡¢¾å¤²£²£µ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º£µ¤È¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¾¦¾õ¤À¤Ã¤¿¡£
