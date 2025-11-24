ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¸¡¥£´¡ó¤ËÄã²¼
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.40¡¡5.02¡¡7.34¡¡8.23
1MO¡¡10.13¡¡6.13¡¡8.39¡¡7.67
3MO¡¡9.64¡¡6.04¡¡8.28¡¡7.21
6MO¡¡9.72¡¡6.25¡¡8.53¡¡7.43
9MO¡¡9.69¡¡6.38¡¡8.64¡¡7.56
1YR¡¡9.70¡¡6.52¡¡8.75¡¡7.68
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.58¡¡7.73¡¡6.53
1MO¡¡9.52¡¡8.76¡¡7.44
3MO¡¡9.08¡¡8.71¡¡7.21
6MO¡¡9.38¡¡9.13¡¡7.40
9MO¡¡9.52¡¡9.37¡¡7.51
1YR¡¡9.62¡¡9.58¡¡7.59
Åìµþ»þ´Ö17:34¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¸¡¥£´¡ó¤È£¹¡ó¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤Î±ß¹â¿Ê¹Ô¤¬°ìÉþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÃÊ¤Î±ß¹â¥Ø¥Ã¥¸¼ûÍ×¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢£±¥«·î¤¬£±£°¡óÂæ¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£²·î¤ÎÆüÊÆ¶âÍ»À¯ºö²ñ¹ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Æ°¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
