·ÈÂÓ¤¹¤Ù¤ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ÎÍýÁÛ·Á¡¢Anker¤¬½Ð¤·¤Þ¤·¤¿
2023Ç¯1·î12Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
½ÐÄ¥»þ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÅÅ¸»ÀÊ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ç¡Ä¤Ê¤É¡£³°½Ð»þ¤ËPC¤òÁà¤ë¤Ê¤é¡¢½¼ÅÅ´ï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡£¼ê¸µ¤Þ¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¿¤Ð¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡Ë´Ä¶¤¬À°¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê½¼ÅÅ¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¨¤ë¥¿¥Ã¥×¤¬Anker¤Î¡ÖAnker 511 USB Power Strip¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢2¸Ä¸ý¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ËUSB-C¡ß1¡¢USB-A¡ß2¤Î½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
USB¤ÎºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï30W¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î½¼ÅÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡£MacBook Air¤¯¤é¤¤¤Ê¤éUSB-C¥Ý¡¼¥È¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¹âÂ®½¼ÅÅ´ïÁÞ¤»¤ÐOK¡£¥µ¥¤¥º¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë¤³¤ì1¤ÄÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢³°½Ð¤Ç¤Î½¼ÅÅÌäÂê¤Ï¤ª¤è¤½²ò·è¤Ç¤¤½¤¦¡£
2¸Ä¸ý¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ë30W¤ÎÂ¿¥Ý¡¼¥È½¼ÅÅ´ï¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥¹¥Ñ¤è¤¤¤·¡¢²ÙÊª¤Îºï¸º¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸ú²Ì¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤³¤ì¡©
¥³¥¹¥È¤ÏÍÞ¤¨¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£Apple¤ËÍê¤é¤º¥Ç¥¹¥¯¤òÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿
Source: Amazon via Twitter