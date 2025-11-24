Image: Amazon

2023Ç¯1·î12Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª

½ÐÄ¥»þ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÅÅ¸»ÀÊ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ç¡Ä¤Ê¤É¡£³°½Ð»þ¤ËPC¤òÁà¤ë¤Ê¤é¡¢½¼ÅÅ´ï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡£¼ê¸µ¤Þ¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¿­¤Ð¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢½¼ÅÅ¤Ç¤­¤ë¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡Ë´Ä¶­¤¬À°¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

Image: Amazon

¤½¤ó¤Ê½¼ÅÅ¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¨¤ë¥¿¥Ã¥×¤¬Anker¤Î¡ÖAnker 511 USB Power Strip¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢2¸Ä¸ý¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ËUSB-C¡ß1¡¢USB-A¡ß2¤Î½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

USB¤ÎºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï30W¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î½¼ÅÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡£MacBook Air¤¯¤é¤¤¤Ê¤éUSB-C¥Ý¡¼¥È¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤­¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¹âÂ®½¼ÅÅ´ïÁÞ¤»¤ÐOK¡£¥µ¥¤¥º¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë¤³¤ì1¤ÄÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢³°½Ð¤Ç¤Î½¼ÅÅÌäÂê¤Ï¤ª¤è¤½²ò·è¤Ç¤­¤½¤¦¡£

Anker 511 USB Power Strip (USB¥¿¥Ã¥× ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥× ACº¹¹þ¸ý 2¸ý USB-C 1¥Ý¡¼¥È USB-A 2¥Ý¡¼¥È ±äÄ¹¥³¡¼¥É 1.5m) ¡ÚPSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç / USB Power DeliveryÂÐ±þ ¡ÛMacBook PDÂÐ±þ Windows PC iPad iPhone Galaxy Android ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó ¥Î¡¼¥ÈPC ³Æ¼ï ¤½¤ÎÂ¾µ¡´ïÂÐ±þ
3,992
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë

2¸Ä¸ý¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ë30W¤ÎÂ¿¥Ý¡¼¥È½¼ÅÅ´ï¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥¹¥Ñ¤è¤¤¤·¡¢²ÙÊª¤Îºï¸º¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸ú²Ì¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤³¤ì¡©

¥³¥¹¥È¤ÏÍÞ¤¨¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£Apple¤ËÍê¤é¤º¥Ç¥¹¥¯¤òÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿

Source: Amazon via Twitter