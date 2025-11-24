Ä¹ÌîÇî¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¥Õ¥¸¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ø¡¡¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¿·½Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø
¡¡1·î3Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë2026 YOKOHAMA BLACKOUT¡Ù¡Ê¸å9¡§30¡Ë¤ËÄ¹ÌîÇî¡¢è½»Ò¡¢Çð¸¶¼ý»Ë¡¢´Ý»³Îé¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡ª¡Ä£³·¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»£Î»¸ÄÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¤ËÎ©¤Ä¡¢»ØÎá´ÉÀ©°÷¡Ê¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë¤¿¤Á¤Î¡È¸½¼Â¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¡É¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥É¥é¥Þ¡£º£Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡È¥ª¡¼¥ë¿·ºî¡É¤ÇÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎÀ¶Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¸«¾å°¦¡¢°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢Á°¸¶Þæ¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹Ìî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÊÎá²Ý3·¸¤Î»ØÎá´ÉÀ©°÷¤Ç¤¢¤ë´Ø²È¹âµ¬¡Ê¤»¤¤ä¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë¡£¾ÃËÉ¤ÈµßµÞ¡¦µß½õ¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢µßµÞµßÌ¿»Î¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£´¶¾ð¤ò½Ð¤µ¤ºÃ¸¡¹¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¾ï¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç»Å»ö¤ËÎ×¤à¡£¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¿»ÈÌ¿´¶¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹Ìî¤Ï1995Ç¯11·î£±Æü¤ËV6¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡Ù¡Ê1996¡Á1997Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Â¾¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¸Â¤é¤º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤äÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ø·àÃÄ±éµ»¼Ô¡£¡Ù¡Ê2005Ç¯£´·î¡Á£µ·î¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡è½»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÊÎá²Ý£³·¸¤Î»ØÎá´ÉÀ©°÷¤Ç¤¢¤ëÌÊ´Ó¤Ê¤º¤Ê¡Ê¤ï¤¿¤Ì¤¡¦¤Ê¤º¤Ê¡Ë¡£»Å»ö¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¥É¥¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤Ë¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¼Â¤Ï»ÊÎá²Ý¤Î»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡¢¤Ä¤¤ÄÌÊó¼Ô¤Ë¤â¼Õ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¿¦¾ì¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÌ©¤«¤ËÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡Çð¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¸¶Î¶¿Ã¡Ê¤Ï¤é¡¦¤¿¤Ä¤ª¤ß¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¢¥È¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦AI·Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼ÒÄ¹¡£¡ÈAI»ØÎá´ÉÀ©°÷¡É¹½ÁÛ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÄÌÏÃ¥Ç¡¼¥¿¤ÎºÎ¼è¤È¸½¾ì´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¸¶±é¤¸¤ëÌ§ÎØ·ò²ð¡Ê¤ß¤Î¤ï¡¦¤±¤ó¤¹¤±¡Ë¤Î´óÀÊ¤ò¸«¤ËÍè¤ëµÄ°÷Èë½ñ¤Î»³²¬ÍªÈþ¡Ê¤ä¤Þ¤ª¤«¡¦¤æ¤ß¡Ë¤ò´Ý»³Îé¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£»³²¬¤Ï¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì§ÎØ¤Ëº£ÅÙµÄ°÷¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ì§ÎØ¤Î¿´Ãæ¤Ë¤¢¤ëÊÑ²½¤¬À¸¤¸¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î1·î¥¯¡¼¥ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡ÙÁ´11ÏÃ¤Î°ìµóºÆÊüÁ÷¤â·èÄê¡£¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÄÌÊó¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢ËèÏÃ¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬¡ÈÄÌÊó¼Ô¤ÎÀ¼¡É¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿´¤Ë¶Á¤¯¥·¡¼¥ó¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£12·î27Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´11ÏÃ¤òºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ê¢¨¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¡Ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¡¦Ä¹ÌîÇî
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë»ö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö119ÈÖ¤Ï¿È¶á¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¢¡¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÎäÀÅ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÃËÉ¤ÈµßµÞ¡¦µß½õ¤Î¸½¾ì¡Ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÌò¤Ç¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤»Å»ö¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤¹¥¿¥¤¥×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¢¡ËÜºî¤Ë·ü¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢»ÊÎá²Ý¤È¤¤¤¦Á¥¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¤â¤¢¤ê¤¨¤ëºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤°ì½ï¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¦è½»Ò
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È119ÈÖ¡É¤È¤¤¤¦Âêºà¤ò°·¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ´û¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬º£²ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÌÊ´Ó¤Ê¤º¤Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤ò¥×¥é¥¹¤ËÀ¸¤«¤»¤ëÌò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãå¾þ¤é¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢¡¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È119ÈÖ¡É¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ò¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¤·¼«Ê¬¤¬119ÈÖ¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡½¡½²þ¤á¤Æ¡ÈÀ¼¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¡¢Æü¾ï¤ËÀ¸¤«¤»¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ä¤Ïº£²ó¡¢»ØÎá´ÉÀ©°÷¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÇÆ¯¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÈÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëÌò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ï¤è¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ä¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ËÜºî¤Ë·ü¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¸«³Ø¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¼Â´¶¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÍ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æü¡¹¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æº®Íð¤·¤Ä¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤È¼ê¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÀµ·î¤ÎÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÆÏ¤¡¢µß¤¨¤ëÌ¿¤¬Áý¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÎÉ¤¤Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦Çð¸¶¼ý»Ë
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÆü¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Î¢¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖAI³«È¯²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎAI¤Î¿Ê²½¤Ë¤ÏÂçÊÑ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ËÜºî¤Ë·ü¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÃËÉ¶É»ÊÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë»×¤¤¡¢¤µ¤é¤ËAI¤È¤ÎÁê´ØÀ¡¢¤Ê¤ÉÊ¨¤µ¯¤³¤ëÁ´¤Æ¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¦´Ý»³Îé
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡È¥ï¥ª¡ª¡É¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¡¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¿Í¤ò¿ÈÂÎÅª¤Ëµß¤¦¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶ÛµÞ¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤«¤Ä½é´üÃÊ³¬¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ª»Å»ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¿·Á¯¤µ¤È¡¢¥Ð¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼ÇÛÃÖ¤È¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤â¤Þ¤¿Â¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î´ËµÞ¤¬¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¬Ëè²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¼¤À¤±¤Î½Ð±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥í¤Î»Å»ö¤Ã¤×¤ê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÈë½ñ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Î»ëÌî¤¬¹¤¤ÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éÈó¾ï¤Ë¤ª»Å»öÇ®¿´¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤òÃúÇ«¤Ëºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ËÜºî¤Ë·ü¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ÊÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤ª»Å»ö¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ÊÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤¢¤ë¿¦°÷¤µ¤ó¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÌò¤¬Êª¸ì¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¿·¤·¤¯½Ð±é¤Ê¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·½Õ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Þ¤À³°¤ÏÎä¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃÈ¤«¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ë´À°®¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¸ª¤â¾å¤¬¤ëÎ×¾ì´¶¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤«¤ó¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡ª¡Ä£³·¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»£Î»¸ÄÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¤ËÎ©¤Ä¡¢»ØÎá´ÉÀ©°÷¡Ê¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë¤¿¤Á¤Î¡È¸½¼Â¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¡É¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥É¥é¥Þ¡£º£Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡È¥ª¡¼¥ë¿·ºî¡É¤ÇÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎÀ¶Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¸«¾å°¦¡¢°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢Á°¸¶Þæ¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡è½»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÊÎá²Ý£³·¸¤Î»ØÎá´ÉÀ©°÷¤Ç¤¢¤ëÌÊ´Ó¤Ê¤º¤Ê¡Ê¤ï¤¿¤Ì¤¡¦¤Ê¤º¤Ê¡Ë¡£»Å»ö¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¥É¥¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤Ë¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¼Â¤Ï»ÊÎá²Ý¤Î»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡¢¤Ä¤¤ÄÌÊó¼Ô¤Ë¤â¼Õ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¿¦¾ì¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÌ©¤«¤ËÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡Çð¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¸¶Î¶¿Ã¡Ê¤Ï¤é¡¦¤¿¤Ä¤ª¤ß¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¢¥È¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦AI·Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼ÒÄ¹¡£¡ÈAI»ØÎá´ÉÀ©°÷¡É¹½ÁÛ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÄÌÏÃ¥Ç¡¼¥¿¤ÎºÎ¼è¤È¸½¾ì´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¸¶±é¤¸¤ëÌ§ÎØ·ò²ð¡Ê¤ß¤Î¤ï¡¦¤±¤ó¤¹¤±¡Ë¤Î´óÀÊ¤ò¸«¤ËÍè¤ëµÄ°÷Èë½ñ¤Î»³²¬ÍªÈþ¡Ê¤ä¤Þ¤ª¤«¡¦¤æ¤ß¡Ë¤ò´Ý»³Îé¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£»³²¬¤Ï¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì§ÎØ¤Ëº£ÅÙµÄ°÷¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ì§ÎØ¤Î¿´Ãæ¤Ë¤¢¤ëÊÑ²½¤¬À¸¤¸¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î1·î¥¯¡¼¥ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡ÙÁ´11ÏÃ¤Î°ìµóºÆÊüÁ÷¤â·èÄê¡£¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÄÌÊó¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢ËèÏÃ¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬¡ÈÄÌÊó¼Ô¤ÎÀ¼¡É¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿´¤Ë¶Á¤¯¥·¡¼¥ó¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£12·î27Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´11ÏÃ¤òºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ê¢¨¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¡Ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¡¦Ä¹ÌîÇî
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë»ö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö119ÈÖ¤Ï¿È¶á¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¢¡¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÎäÀÅ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÃËÉ¤ÈµßµÞ¡¦µß½õ¤Î¸½¾ì¡Ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÌò¤Ç¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤»Å»ö¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤¹¥¿¥¤¥×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¢¡ËÜºî¤Ë·ü¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢»ÊÎá²Ý¤È¤¤¤¦Á¥¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¤â¤¢¤ê¤¨¤ëºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤°ì½ï¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¦è½»Ò
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È119ÈÖ¡É¤È¤¤¤¦Âêºà¤ò°·¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ´û¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬º£²ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÌÊ´Ó¤Ê¤º¤Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤ò¥×¥é¥¹¤ËÀ¸¤«¤»¤ëÌò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãå¾þ¤é¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢¡¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È119ÈÖ¡É¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ò¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¤·¼«Ê¬¤¬119ÈÖ¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡½¡½²þ¤á¤Æ¡ÈÀ¼¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¡¢Æü¾ï¤ËÀ¸¤«¤»¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ä¤Ïº£²ó¡¢»ØÎá´ÉÀ©°÷¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÇÆ¯¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÈÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëÌò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ï¤è¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ä¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ËÜºî¤Ë·ü¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¸«³Ø¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¼Â´¶¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÍ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æü¡¹¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æº®Íð¤·¤Ä¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤È¼ê¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÀµ·î¤ÎÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÆÏ¤¡¢µß¤¨¤ëÌ¿¤¬Áý¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÎÉ¤¤Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦Çð¸¶¼ý»Ë
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÆü¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Î¢¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖAI³«È¯²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎAI¤Î¿Ê²½¤Ë¤ÏÂçÊÑ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ËÜºî¤Ë·ü¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÃËÉ¶É»ÊÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë»×¤¤¡¢¤µ¤é¤ËAI¤È¤ÎÁê´ØÀ¡¢¤Ê¤ÉÊ¨¤µ¯¤³¤ëÁ´¤Æ¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¦´Ý»³Îé
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡È¥ï¥ª¡ª¡É¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¡¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¿Í¤ò¿ÈÂÎÅª¤Ëµß¤¦¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶ÛµÞ¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤«¤Ä½é´üÃÊ³¬¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ª»Å»ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¿·Á¯¤µ¤È¡¢¥Ð¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼ÇÛÃÖ¤È¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤â¤Þ¤¿Â¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î´ËµÞ¤¬¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¬Ëè²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¼¤À¤±¤Î½Ð±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥í¤Î»Å»ö¤Ã¤×¤ê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÈë½ñ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Î»ëÌî¤¬¹¤¤ÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éÈó¾ï¤Ë¤ª»Å»öÇ®¿´¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤òÃúÇ«¤Ëºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ËÜºî¤Ë·ü¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ÊÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤ª»Å»ö¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ÊÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤¢¤ë¿¦°÷¤µ¤ó¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÌò¤¬Êª¸ì¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¿·¤·¤¯½Ð±é¤Ê¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·½Õ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Þ¤À³°¤ÏÎä¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃÈ¤«¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ë´À°®¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¸ª¤â¾å¤¬¤ëÎ×¾ì´¶¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤«¤ó¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×