¡Ú¹ÈÇò½Ð¾ì¤ËÈ¿ÂÐ½ðÌ¾¡Û´Ú¹ñ¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×aespa ¡È¤¤Î¤³±À¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡È²Ú¤ä¤«¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡É¡¢¸òºÝÆ÷¤ï¤»¤Î¡ÈÁûÆ°¡ÉÂ³¤
¡¡½Ð¾ì²Î¼ê37ÁÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢FRUITS ZIPPER¡¢¡õTEAM¡¢M!LK¤é½é½Ð¾ìÁÈ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¤¸¤¯½é½Ð¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¤Î±ê¾å¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ëµ¯¤³¤·¤¿ÁûÆ°¤¬¡¢ºÆ¤ÓÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¡¢¡Ø²Ä°¦¤¤¥é¥¤¥ÈÇã¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¡¢ÇúÈ¯¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡È¤¤Î¤³±À¡É¤Î·Á¤ò¤·¤¿Âî¾å¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¸¶ÇúÈï³²¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÅö»þ¤ÎÁûÆ°¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ì¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¹ÈÇò½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾±¿Æ°¤Þ¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç11ËüÉ®°Ê¾å¤Î»¿Æ±¤ò½¸¤á¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡NHK¤Ï¡¢aespa¤Î¡È¥¥Î¥³±À¡ÉÁûÆ°¤ò¤á¤°¤ë¡ØWEB½÷À¼«¿È¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ô¤´»ØÅ¦¤Î»ö°Æ¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢Åö³º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸¶ÇúÈï³²¤ò·Ú»ë¡¢ÙèÙé¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤´Ö¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¡ÖSM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ëaespa¡£2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØSupernova¡Ù¡ØWhiplash¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£
¡Ö9·î¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ØRich Man¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ«ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¸ý¥Ñ¥¯¤Ç²Î¤ï¤»¤ë¤Î¤«¡Ù¡ØÇ÷ÎÏ¤Î¤Ê¤¤´ËËý¤Ê¥À¥ó¥¹¡Ù¤È¡¢´Ú¹ñ¤ä³¤³°Àª¤«¤é¹óÉ¾¤ò½¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¤â¸«¿ø¤¨¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¸·¤·¤¤É¾²Á¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë¤Ï¡ØÆý¤¬¤óÇ§¼±¸þ¾å¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬Ïª½Ð¤ÎÂ¿¤¤¥É¥ì¥¹¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡È²Ú¤ä¤«¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡É¤¬¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¹ç¥³¥ó¡Ù¡Ø¥»¥ì¥Ö¤Î±ã¡Ù¤Ê¤É¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤È¡¢BTS¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î¡È¸òºÝÆ÷¤ï¤»¡Éµ¿ÏÇ¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÉÔ¾Í»öÂ³¤¡É¤Î1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡È¤¤Î¤³±À¡ÉÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢aespa¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ø½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£