RADWIMPS¡¡20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÇBUMP OF CHICKEN¤È¶¦±é¡È°ÛÎã¤Î¥³¥é¥Ü¡É¼Â¸½¤Ç¶È³¦Æâ¤Ë¾×·â
¡¡11·î22Æü¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØRADWIMPS¡Ù¤¬¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØRADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR¡Ù¤Î²£ÉÍ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¤È¤·¤ÆBUMP OF CHICKEN¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2Âç¥Ð¥ó¥É¤Î´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖRADWIMPS¤Ï¡¢º£Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡£¸½ºß¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤¹¤ë9ÅÔ»Ô17¸ø±é¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î3¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿ÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Æü¤Ë¤ÏBUMP OF CHICKEN¡¢¤µ¤é¤Ë2ÆüÌÜ¤ËVaundy¡¢3ÆüÌÜ¤ËYOASOBI¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÈÆóÂçµðÆ¬¡É¤Î¶¦±é¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¡£¤½¤Î¾×·â¤Ï¶È³¦Æâ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÔºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤ÎBUMP OF CHICKEN¤µ¤ó¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ä¤Ù¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢RADWIMPS¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢°ì¶ÊÌÜ¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤µ¤ó¤â¡¢¡ÔÅÁÀâ¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Õ¤È¡¢´¶·ã¤ÎÀ¼¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤â´¿À¼¤Ï¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡ÔÅÁÀâ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡Õ
¡ÔÂç¹¥¤¤Ê2¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î´Ø·¸À¤¬´ò¤·¤¤¤Î¤È¡¢°ì½ï¤Î¾ì¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤Ã¤Æ»ö¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ
¡¡BUMP OF CHICKEN¤Ï¡¢2001Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡Ù¤«¤é¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¡¢ÅÁÀâÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËRADWIMPS¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2016Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤«¤éÀ¤³¦Åª¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾¥Ð¥ó¥É¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤ÖÍýÍ³¤òÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤È¤â¤Ë2000Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ä¡¢À¤³¦´Ñ¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯²Î»ì¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À¸¤ß½Ð¤¹À¤³¦´Ñ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢BUMP OF CHICKEN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹¤¤³èÆ°Îò¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÂÐ¥Ð¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢RADWIMPS¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É³°¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸òÎ®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤æ¤¨¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÀ®¸ù¤¬Î¾¥Ð¥ó¥É¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£