¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤¬ÍÅ±ð¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ë¡ª£Ø¶½Ê³¡ÖÎòÂå¤Ç°ìÈÖ¡×¡ÖÉ¬¸«¡×¡Ö¤¢¤é¤Ã¡×
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô430ËüÄ¶¤¨¤Î¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤³¤È°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡¢ÌÀÆü¤«¤éÇÛ¿®¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
°¤Éô¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¬¸«¤À¤è¡×¡Ö¤¢¤é¤Ã¡ª¤½¤ì¤ÏÈÜ¶±¤À¤í¡¡ÏÃ¤·¤ÎÆâÍÆ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¡ª¡¡ÎòÂå¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ï¥Ë¡¼¤Ç¡¡1ÈÖÎÉ¤¤¤«¤â¡©¡×¡Ö¥Þ¥¸¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¡²è²È¡¦±Ê°æ¹ë»á¡Ê80¡Ë¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤¬¡¢¼Â¼Ì¤È¤·¤ÆÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDMM TV¡×¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDMM¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡¡BELOVED ENEMY¡×Á´15ÏÃ¤¬11·î25Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÇ¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤ò°¤Éô¤¬±é¤¸¤ë¡£