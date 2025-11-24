ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ßÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÆÃÈÖ¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡ÙÍè½Õ¤âÊüÁ÷¡¡ÌÚÂ¼²Î¾§¥Ñー¥È¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤¬»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤è¤ëÀµ·î¹±Îã¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü14»þ50Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ï¡ÈÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¡É¤Ë¡©¡¡KEY TO LIT Ãö¼íÁóÌï¤Ë´ó¤»¤ë´üÂÔ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¸«¤»¤ëÇØÃæ¡Ë
¡¡2026Ç¯¤Ç24Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥Èー¥¯¤Ç·èÄê¤·¡¢¡ØÍ¸À¡ÈÂ¨¡É¼Â¹Ô¡Ù¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆâÍÆ¡£º£²ó¤â¡¢ÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¥Èー¥¯¤È¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈäÏª¡£»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥Èー¥¯Ãæ¤Ë¥í¥±Àè¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤ÎÌÚÂ¼¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤¬¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤òÌÚÂ¼¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë