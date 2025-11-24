¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ÙÁ°ºîÄ¶¤¨¤ÇËÌÊÆNo.1¡¡¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è²½¤ÎÎòÂåµÏ¿¤ò¹¹¿·
¡¡¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù2Éôºî¤¬Æ²¡¹¤Î´°·ë¤Ç¤¢¤ë¡£11·î21Æü～23Æü¤ÎËÌÊÆ±Ç²è½µËö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯¸åÊÔ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤¬½éÅÐ¾ìNo.1¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù2026Ç¯3·î¸ø³«·èÄê¡¡ÆüËÜÈÇÆÃÊó±ÇÁü¡õ¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡Æ±Ì¾¿Íµ¤¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¡¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÂè2Ëë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©±é¤¸¤ë¡ÈÀ¾¤Î°¤¤Ëâ½÷¡É¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç±é¤¸¤ë¡ÈÁ±¤Ëâ½÷¡É¥°¥ê¥ó¥À¤¬¡¢ºÆ¤ÓÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¶¼°Ò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¡£Á°ºî¥¥ã¥¹¥È¤¬Éüµ¢¤·¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦´ÆÆÄ¤âÂ³Åê¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÊÆ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¡¢½µËö3Æü´Ö¤Ç1²¯5000Ëü¥É¥ë¡£2025Ç¯¸ø³«ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ë¼¡¤¤¤ÇÇ¯´ÖÂè2°Ì¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤ä¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ë¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥È¤À¡£
¡¡½éÆ°À®ÀÓ¤Î¿ô»ú¤½¤Î¤â¤Î¤Ï»öÁ°¤ÎÍ½Â¬ÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢Á°ºî¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î1²¯1,250Ëü¥É¥ë¤òÈ´¤¡¢ÉñÂæºîÉÊ¤Î±Ç²èÈÇ¤È¤·¤ÆÎòÂåµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤È¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯ÎòÂåÂè3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥ººîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Î2²¯880Ëü¥É¥ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇÎòÂåÂè2°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ºî¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÏËÌÊÆÃæ¿´¤Î¶½¹Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¤â¤Ï¤äÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡³¤³°78»Ô¾ì¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï7604Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï2²¯2604Ëü¥É¥ë¡£Á°ºî¤ÎÀ¤³¦½éÆ°¤ò1²¯¥É¥ë¶á¤¯¾å²ó¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï2440Ëü¥É¥ë¤ò²Ô¤®½Ð¤·¡¢11·î¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤ÎÎòÂåµÏ¿¡¢¤ª¤è¤ÓÉñÂæºîÉÊ¤Î±Ç²èÈÇ¤È¤·¤Æ¤ÎÎòÂåµÏ¿¤ò¤È¤â¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÌÊÆ¶½¹Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÃË½÷Èæ¤ÏÃËÀ29%¡¦½÷À71%¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ë½÷ÀÃæ¿´¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£Á°ºî¥Õ¥¡¥ó¤ò·à¾ì¤Ø³Î¼Â¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢½÷ÀµÒ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤¬À®¸ù¤ÎÍ×°ø¤À¡£
¡¡¸¶ºîÉñÂæ¤Î»þÅÀ¤ÇÂè2Ëë¤ÏÈæ³ÓÅªÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢±Ç²èÈÇ¤â´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤ì¤Ð´ÑµÒ¤Î»Ù»ý¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÂç¤¤¤¡£Rotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢70%¤ËÂÐ¤·¡¢´ÑµÒ¥¹¥³¥¢¤Ï95%¡£±Ç²è´Û¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯CinemaScore¤Ç¤ÏÁ°ºî¤ÈÆ±¤¸¡ÖA¡×É¾²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°ºî¤ÈÆ±¤¸¤¯Â©¤ÎÄ¹¤¤¶½¹Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤ÏÁ°ºî¤ËÈæ¸ª¤¹¤ëÀëÅÁ¡¦¹ÊóÈñ¤òÅê¤¸¡¢Á´À¤³¦¤Î¤ª¤è¤½400¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡õ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÀï¤òÅ¸³«¡£11·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¤ËÁ°Çä¤ê¥»ー¥ë¥¹¤¬µÞÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤Ï2026Ç¯3·î¡£Á°ºî¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Î¸ø³«¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÇºÆ¤Ó¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¡Ù¤Ï12·î1Æü¤è¤êPrime Video¤ÇÇÛ¿®¡¢12·î14Æü¤Ë¤ÏWOWOW¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£½µ¤Ï¡¢Âè5°Ì¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¼ç±é¤ÎÁ´ÊÔÆüËÜ¥í¥±ºîÉÊ¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤·¡¢ËÌÊÆ1925´Û¤Ç330Ëü¥É¥ë¤ò²Ô¤®½Ð¤·¤¿¡£Âè6°Ì¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ½¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØSISU/¥·¥¹ ÉÔ»à¿È¤ÎÃË¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¡ØSisu: Road to Revenge¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢2222´Û¤Ç260Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£¤Ò¤È¤Ä¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤À¤¬¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡£¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ÏRotten Tomatoes¤ÇÈãÉ¾²È86%¡¦´ÑµÒ97%¡¢CinemaScore¤Ç¤Ï¡ÖA¡×É¾²Á¡£ÆüËÜ¸ø³«¤Ï2·î27Æü¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØSisu¡Ù¤ÏRotten Tomatoes¤ÇÈãÉ¾²È96%¡¦´ÑµÒ88%¡¢CinemaScore¤Ç¤Ï¡ÖB¡×É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡¸ø³«2½µÌÜ¤Î¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÏÂè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢½µËö¶½¼ý910Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¡£Á°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹56.6%¤È¤¤¤¦²¼ÍîÎ¨¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ººîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤·øÄ´¤Ö¤ê¤À¡£ËÌÊÆ¶½¼ý3682Ëü¥É¥ë¡¢³¤³°¶½¼ý1²¯940Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦¶½¼ý¤Ï1²¯4622Ëü¥É¥ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯½é²Æ¸ø³«¤À¡£
¡ÚËÌÊÆ±Ç²è¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê11·î21Æü～11·î23Æü¡Ë¡Û1.¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë1²¯5000Ëü¥É¥ë¡¿4115´Û¡¿Îß·×1²¯5000Ëü¥É¥ë¡¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë
2.¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¢Á°½µ1°Ì¡Ë912Ëü¥É¥ë¡Ê-56.6%¡Ë¡¿3403´Û¡¿Îß·×3682Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È
3.¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê¢ªÁ°½µ3°Ì¡Ë625Ëü¥É¥ë¡Ê-50.9%¡Ë¡¿3100´Û¡Ê-625´Û¡Ë¡¿Îß·×7628Ëü¥É¥ë¡¿3½µ¡¿20À¤µª¥¹¥¿¥¸¥ª
4.¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¢Á°½µ2°Ì¡Ë580Ëü¥É¥ë¡Ê-64.8%¡Ë¡¿3534´Û¡¿Îß·×2704Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È
5.¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë330Ëü¥É¥ë¡¿1925´Û¡¿Îß·×330Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿¥µー¥Á¥é¥¤¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º
6.¡ØSisu: Road to Revenge¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë260Ëü¥É¥ë¡¿2222´Û¡¿Îß·×260Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿¥½¥Ëー
7.¡ØRegretting You¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ4°Ì¡Ë152Ëü¥É¥ë¡Ê-59.1%¡Ë¡¿1754´Û¡Ê-955´Û¡Ë¡¿Îß·×4725Ëü¥É¥ë¡¿5½µ¡¿¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È
8.¡ØNuremberg¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ7°Ì¡Ë123Ëü¥É¥ë¡Ê-49.4%¡Ë¡¿1010´Û¡Ê-820´Û¡Ë¡¿Îß·×1101Ëü¥É¥ë¡¿3½µ¡¿¥½¥Ëー
9.¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó 2¡Ù¡Ê¢Á°½µ5°Ì¡Ë100Ëü¥É¥ë¡Ê-62.2%¡Ë¡¿1227´Û¡Ê-1192´Û¡Ë¡¿Îß·×7638Ëü¥É¥ë¡¿6½µ¡¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë
10.¡ØSarah¡Çs Oil¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ8°Ì¡Ë77Ëü¥É¥ë¡Ê-65.6%¡Ë¡¿1347´Û¡Ê-1063´Û¡Ë¡¿Îß·×1035Ëü¥É¥ë¡¿3½µ¡¿Amazon¡¦MGM
¡Ê¢¨Box Office Mojo¡¢DeadlineÄ´¤Ù¡£¥Çー¥¿¤Ï2025Ç¯11·î24ÆüÌ¤ÌÀ»þÅÀ¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª³ÎÄêÃÍ¤È¤Ï¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ÊÊ¸¡á°ð³Àµ®½Ó¡Ë