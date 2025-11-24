¡ÚMLB¡Û¡ÖWBC¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¸ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥É·³ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂç²ñ»²²Ã¤ËÈÝÄêÅª¡Ä¡Ä»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¤âµÙÍÜ´«¤á¤ë
22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯Åê¼ê¤¬ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè6²ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡ÊWBC¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥Áー¥àÊÔÀ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»²²Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯É½¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬WBC»²²Ã¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÍýÍ³¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹±¦ÏÓ¤ÏÊÆÂåÉ½¤Ø
¥¦¥£¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯¤Ïº£µ¨¡¢62»î¹çÅÐÈÄ¤Ç7¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.25¡£¼ç¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëWBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ー¥ó¥ºÅê¼ê¤¬¤¹¤Ç¤Ë»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢29ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¤³¤ì¤ËÂ³¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹Àª¤Î»²²Ã¤Ï°ÍÁ³ÉÔÆ©ÌÀ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËWBC¤ÇÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¡¢µåÃÄ¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤¹¤ë·Á¤Çµ»ö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢WBC·è¾¡Àï¤ÎÌó1½µ´Ö¸å¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹3¿Í¤¬WBC¤ò·ç¾ì¤·¡¢µÙÍÜ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡È¥·ー¥º¥ó¤òÍ¥Àè¤Ë¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¢£º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»³ËÜ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Öº£µ¨3¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÅÐÈÄ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç3»î¹çÅê¤²¤¿¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡£¥ä¥Þ¥â¥È¤ÏÍèµ¨¤â¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤¬¤³¤ì°Ê¾å¡ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¡É¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢ÅÐÈÄ²ó¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£µ¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î´ü´Ö¡¢¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤ÎÂæÆ¬¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆùÂÎÅª¤Ë¤â¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤ÊÌÌ¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨ºÆ¤ÓÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡È¥¯¥êー¥ó¤Ê¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¡É¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢»²²Ã¼Âà¤ò´«¤á¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂçÃ«¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖµåÃÄ¤Î´é¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÂ¸ºß¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¼«¿È¤ÏÍèµ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥±¥¬¤Î·ÐÎò¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢WBC¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¸ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤òÌµ¾ò·ï¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¬¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¡¢¥µ¥µ¥¤Î3¿Í¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¤â»²²Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£