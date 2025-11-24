¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÅ·ºÍ¤À¤ï¡×Áê¼êGK¤òÓÞ¾Ð¤¦¡ª27ºÐÆüËÜ¿ÍMF¤Î¥Ñ¥Í¥ó¥«¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍ¾Íµ¤¢¤ê¤¹¤®¡×
¡¡¸½ÃÏ11·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÂè15Àá¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í£·Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¤¬¡¢ÂçÆîÂóËá¤ÈÌÀËÜ¹Í¹À¤òÍÊ¤¹¤ë¥ë¡¼¥Ù¥ó¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£±¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢ÈªÂç²í¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢»³ËÜÍý¿Î¡¢°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢¸åÆ£·¼²ð¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¾¾ß·³¤ÅÍ¤¬76Ê¬¤«¤éÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¡¢STVV¤Ï21Ê¬¡¢Èª¤Îº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò°ËÆ£¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë40Ê¬¡¢»³ËÜ¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥»¥ô¥¡¥¦¥¤¤¬±¦Â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£45¡Ü£µÊ¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤ÎPK¤À¡£¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Ø½³¤ê¹þ¤à¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ñ¥Í¥ó¥«¡É¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Õ¤ï¤ê¤È¿á¤«¤»¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¤ËÄ·¤ó¤ÀÁê¼êGK¤òÓÞ¾Ð¤¦ÎäÀÅ¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÍ¾Íµ¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÁê¼êGK¥¥ì¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÅ·ºÍ¤À¤ï¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡27ºÐ¤ÎMF¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£µÅÀÌÜ¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÁê¼êGK¤òÓÞ¾Ð¤¦°ËÆ£¤Î¥Ñ¥Í¥ó¥«
