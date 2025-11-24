ÆüËÜ½é¤ÎVAIO¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç
¡¡VAIO¤È¥Î¥¸¥Þ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¹ØÆþ¤«¤é3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎËþ½¼ÅÅÍÆÎÌ¤¬80¡ó°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÌµ½þ¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¡ÖVAIO¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¥Î¥¸¥ÞÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢12·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥ÈPC¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë·ÑÂ³»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþ½¼ÅÅÍÆÎÌ¤¬Äã²¼¤·¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôÇ¯¤Ç»ÈÍÑ´¶¤Ë°±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¥±¡¼¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î»Üºö¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÄ¹Ç¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¿VAIO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Üºö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤´ðËÜÊÝ¾Ú¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖVAIO¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎËþ½¼ÅÅÍÆÎÌ¤¬80¡ó°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÌµ½þ¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¡£È½ÊÌÊýË¡¤Ï¡¢¡ÈVAIO¤ÎÀßÄê¡É¤Î¡È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾õÂÖ¡É¤«¤éËþ½¼ÅÅÍÆÎÌ¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ï¡¢VAIO SX14-R¡¢VAIO F14¡¢VAIO F16¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï¡¢12·î1Æü¤«¤éÍèÇ¯3·î31Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡ü²Á³Ê¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤Ï¤Ê¤·
¡¡¥Î¡¼¥ÈPC¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë·ÑÂ³»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþ½¼ÅÅÍÆÎÌ¤¬Äã²¼¤·¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôÇ¯¤Ç»ÈÍÑ´¶¤Ë°±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¥±¡¼¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î»Üºö¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÄ¹Ç¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¿VAIO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Üºö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤´ðËÜÊÝ¾Ú¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖVAIO¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎËþ½¼ÅÅÍÆÎÌ¤¬80¡ó°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÌµ½þ¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¡£È½ÊÌÊýË¡¤Ï¡¢¡ÈVAIO¤ÎÀßÄê¡É¤Î¡È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾õÂÖ¡É¤«¤éËþ½¼ÅÅÍÆÎÌ¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ï¡¢VAIO SX14-R¡¢VAIO F14¡¢VAIO F16¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï¡¢12·î1Æü¤«¤éÍèÇ¯3·î31Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£