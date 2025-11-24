¡ÖÁí»ñ»º7²¯±ß¡×¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¤â¡È´ü¸ÂÀÚ¤ì¡É¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¸ý¤Ë¡Ä·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡©¤Ë²óÅú
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢´ý»Î¤ÇÅê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡¢¤Þ¤¿¤â¡È´ü¸ÂÀÚ¤ì¡É¤Î¿©ÉÊ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î10·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢Áí»ñ»º¤Ï¡Ö7²¯±ß¤°¤é¤¤¡×¡¢ÊÝÍ³ô¤Ï¡Ö1400¡Á1500ÌÃÊÁ¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖºòÈÕ¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Ò¥í¥»ÄÌ¾¦¤«¤é¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(º¸¾å)1Ëü±ßÁêÅö¤ÎÉÊÊª¡¡»ä¤Ï9Ç¯Á°³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å1200±ß¤Ç100³ô¹ØÆþ¡£Çú±×¥È¥ì¡¼¥É¥«¥ì¡¼¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢º£Æü¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°ÆÏ¤¤¤¿²µ¥«¥ì¡¼¤ÎÊý¡£¤´¤Ï¤ó¤â¶¦¤Ë¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¡¡¥³¥í¥Ã¥±¤ÈÍñ¤òÅº¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂçÎÌ¤ÎÍ¥ÂÔÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿©ÉÊ¤¬´ü¸ÂÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶ÍÃ«¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·Á´¤¯µ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡£¤³¤ì¤Ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ßÂÞ¤¬Éé¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£