¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡È¾Ð·â¡É¤Î¥³¥¹¥×¥ì¡Ö¤ï¤«¤³¡×¡ÖT¤Á¤ã¤ß¡×¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥Ù¥ê¡¼¡×¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥Ù¥Ë¡¼¡×¤Þ¤Ç
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBs¡¡Fan¡½Festa¡¡2025¡×¤¬24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ª¥ê¥³¥ì2025¡×¤Ç¤Ï¼ã·î¡¢¹âÅç¡¢Á¾Ã«¡¢¹ÈÎÓ¤Î4Áª¼ê¤¬²¾Áõ»Ñ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¼ã·î¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤·¤Ê¤³¤Ë´ó¤»¤¿¡Ö¤ï¤«¤³¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö³«Ëë¤Îº¢¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢¹âÅç¤ÏÎáÏÂ¤ÎÇò¥®¥ã¥ë¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ê¤é¤Ì¡ÖT¤Á¤ã¤ß¡×¡¢Á¾Ã«¤È¹ÈÎÓ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÌÏ¤·¤¿¤Î¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥Ù¥ê¡¼¡×¤È¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥Ù¥Ë¡¼¡×¤ËÊ±¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£