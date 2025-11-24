Ãæ¿È¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡ÖËÉÃÆ»ÅÍÍ¡×¤Ë¡Ö¥µ¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¡×¤Ã¤Æ·³ÍÑ¼Ö¤«¤è¡ª¡¡¤¿¤Ã¤¿2000Ëü±ß¤ÇÄ¶Àä°Â¿´¤¬Çã¤¨¤ë¡Ö¥ì¥º¥Ð¥Ë¡¦¥¿¥ó¥¯¡×¤¬¤³¤ì¤¾¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¾¯ÎÌÀ¸»º¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë
¢£·³ÍÑ¼Ö¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤¬¥ì¥º¥Ð¥Ë¤À
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ç·³ÍÑ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¼ÖÆâ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¿¥ó¥¯¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥ß¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹SUV¸½¤ë
¡¡¤³¤ì¤À¤±Â¿ÍÍÀ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤âÆ±ÍÍ¡¢Àè±ÔÅª¤Ê¾¯ÎÌÀ¸»º¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÇú¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥Ë¥°¥»¥°¤ä¥¢¥ê¥¨¥ë¥¢¥È¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥ô¥§¥ë¤ä¥Ø¥Í¥·¡¼¤Ê¤ó¤Æ¥á¥¤¥¯¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤ÎÊý¡¹¤ÏÁª¤Ö¤Î¤Ë¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤«¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢·³ÍÑ¼Ö¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ø¥Ó¡¼¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¼ÖÎ¾¡¢¤·¤«¤â¥ê¥Ã¥Á¡õ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥ì¥º¥Ð¥Ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹ª¤ß¤ËÂ¿ÍÍÀ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¥Îã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ì¥º¥Ð¥Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡¢Ê¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÏÎ©¤Ï2013Ç¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë10Ç¯°Ê¾å¤â¾¯ÎÌÀ¸»º¡¢Ä¶¹â²Á³Ê¼ÖÎ¾¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Î¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¬µòÅÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¾³¤´ß¤Î¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁÏÎ©¼Ô¤Ï¥¤¥é¥ó·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹¡¦¥ì¥º¥Ð¥Ë¡¼¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ö¥ô¥§¥ó¥µ¡¼¡¦¥µ¥ë¥Æ¡×¤È¤ä¤é¤ÎÀß·×¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥ì¥º¥Ð¥Ë¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¥¢¥È¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀí¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥à¤ò»Ü¤·¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥Þ¥·¥ó¡£Åö½é¡¢5Âæ¤À¤±¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥Ó¡¼¥¹¥ÈX¤ä¤é¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥É¤Ê¤É¤Ê¤ÉÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ä3¥«·î¤Ë1Âæ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÇä¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ó¡¼¥¹¥È¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î·³ÍÑ¼Ö¤Ê¤Î¤«SUV¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Å¤é¤¤¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¿¥ó¥¯¡×¤Ç¤¹¡£¥Ó¡¼¥¹¥ÈÆ±ÍÍ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤¬¸ú¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿Ì¤ÍèÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¸å¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥¬¥Á¤ÊÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡£¥¿¥ó¥¯¡áÀï¼Ö¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜÊª¤ÎÆâÂ¦¤Ç¸÷¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼
¡¡2017Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¿¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¸¡¼¥×¡¦¥é¥ó¥°¥é¡¼¡¦¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¢Â¤Þ¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥ì¥º¥Ð¥Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥àÁ´ÎØ¶îÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Áö¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤â2¤È¤ª¤êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£37¡ß12.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢Dynatrac ProRock 44/60¥¢¥¯¥¹¥ë¥»¥Ã¥È¡¢2.5¥¤¥ó¥Á¤ÎFox¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¸±¤·¤¤´ä¾ì¤ò¤¨¤Ã¤Á¤é¤ª¤Ã¤Á¤é¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥ê¥ó¥°¼Ö¤ËÅù¤·¤¤¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤³¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥ì¥º¥Ð¥Ë¤é¤·¤¯¡¢6.4¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¤ò500ÇÏÎÏ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï¤Ê¤ó¤È583Nm¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²ÃÂ®ÎÏ¤ÏSUV¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤«¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2019Ç¯¤ÎÂè2À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ã¥¸¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î6.2¥ê¥Ã¥¿¡¼V8HEMI¤âÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢840¡Á1000ÇÏÎÏ¤Þ¤Ç¥Á¥å¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤³¤½¡¢Âç¶â¤â¤Á¤Ë¥Ð¥«¥¦¥±¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Âç¶â¤â¤Á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬´°Á´ËÉÃÆ»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀ¾³¤´ß¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï´î¤Ð¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ï¥±¥Ö¥é¡¼³°Áõ¡¢ËÉÃÆ¥¬¥é¥¹¡¢·³ÍÑ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¡¢Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¡¿¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¡¿¥Õ¥í¥¢¥Ñ¥ó¤Î¶¯²½¥¬¡¼¥É¤Þ¤ÇÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÆâÀï¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÍ¾Íµ¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¸«¤Æ¤â¾¯ÎÌÀ¸»º¤é¤·¤¯¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¼êË¥¤¤¤Î¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¨¡¼¥É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¤òÅëºÜ¤·¤¿ 7.9 ¥¤¥ó¥Á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨²ÄÇ½¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤Ö¤ê¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢·³Áõ¥ì¥Ù¥ë¤ÎFLIR¥µ¡¼¥Þ¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÇ®¤ò»ë³Ð²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´°Á´¤Ê°Å°Ç¤ä°¾ò·ï²¼¤Ç¤âÂÐ¾ÝÊª¤ò¸¡½Ð²ÄÇ½¤ÊÁõÃÖ¡Ë¤Þ¤ÇÁõÈ÷²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤ê²á¤®´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Á°¸å¤Î¥É¥¢¤Ï´Ñ²»³«¤¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¡¼¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯Â®¤ä¤«¤Ê¾è¤ê¹ß¤ê¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ä¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢¿©ÎÁ¤äÇ³ÎÁ¤Ê¤É¤½¤³¤½¤³ÀÑ¤á¤ë¤È¤³¤í¤â¼ÂÍÑÅª¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ïº£¸å10Ç¯¤Î¤¦¤Á¤ËÆâÀï¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬80%°Ê¾å¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥¿¥ó¥¯¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ì¥º¥Ð¥Ë¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¤Ï6000Ëü¡Á8000Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥ó¥¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÈ´¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð2000Ëü±ßÄøÅÙ¤È¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¹âµé¥»¥À¥óÊÂ¤ß¡£¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¤ÍèÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ø¥Ó¡¼¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ê¤é°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤ªÇã¤¤ÆÀ¡£Á´Ä¹¤Ï5m¼å¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÉýÌó2133mm¡¢Á´¹âÌó2000mm¤È¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ç¤â»ý¤ÆÍ¾¤¹¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¥¿¥ó¥¯¤Ï°ì¹Í¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£