¡¡´Ú¹ñÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯4·î¤Ë³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£24Æü¤Ë¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ìÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢ÍèÇ¯4·î27Æü¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ÏÆ±25¡¢26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖRising¡¡Sun¡×¤Ê¤É7¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿Â¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£