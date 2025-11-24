¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È»àÆ®±é¤¸¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¡ª¡©Å·¿´VSÂó¿¿¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È»àÆ®¤ò±é¤¸¤¿MLB¥Á¡¼¥à¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¶¨»¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖPrime¡¡Video¡×¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤ä¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Á¡¼¥à¥í¥´¤¬Æþ¤ë¡£
º´Æ£¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¬¥Á¤ÇÀ¨¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºµï¤ë¤Êw¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡ª¡©¡×¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤«¤ä¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£