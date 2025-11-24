¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡ÉÌ¾·Ù»¡¸¤¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤ÎÂ¹¡Ö¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡×¤¬·Ù»¡¸¤ÌÜ»Ø¤·¤Æ¿³ºº²ñ¤Ë½éÄ©Àï
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÁÜº÷¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î·Ù»¡¸¤¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Àè·î¡¢¤½¤Î1ºÐ¤ÎÂ¹¤¬·Ù»¡¸¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿³ºº²ñ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±·±Îý¤ò½Å¤Í¤ëÍÍ»Ò¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿°ñ¾ë¸©·Ù¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤Î¾üÂ÷·Ù»¡¸¤¤ò·è¤á¤ë¿³ºº²ñ¡£Ì±´Ö¤Î¿Í¤¬»ô°é¡¦·±Îý¤·¡¢·Ù»¡¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç½ÐÆ°¤¹¤ë¡Ö¾üÂ÷·Ù»¡¸¤¡×¤òÌÜ»Ø¤¹43Æ¬¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¿³ºº²ñ¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1ºÐ¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¼çÌò¡¦¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥ó¥º¡Ê12¡Ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë°ì²È¡¢·Ù»¡¸¤¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤¹¤ë¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£4·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥º¤¬¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¤ï¤º¤«45Ê¬¤ÎÁá¶È¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤òÈ¯¸«¡£
»ô¤¤¼ç¡¡ÎëÌÚÇîË¼¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î»Ò¡Ê¥¨¥ê¡¼¡Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¶µ°é¥Þ¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÅÜ¤Ã¤Æ³ú¤ßÉÕ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥ó¥º¡ÊÁÄÊì¡Ë¤ÎËµ¤Ë¤¤¤ì¤ÐÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡£¡Îµ¼Ô¡§¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡ÏÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×
¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¼¡¢¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Ê¤Î¤«¡£·Ù»¡¸¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤Ë¡¢26¤ÎÅÔÉÜ¸©¤¬¥·¥§¥Ð¡¼¥É¤Ê¤É¡¢·Ù»¡¸¤¶¨²ñ¤¬»ØÄê¤¹¤ë7¸¤¼ï¤Î¤ß¤òºÎÍÑ¡£¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Ê¤É¤Î¾®·¿¸¤¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤Ï2016Ç¯¤«¤é¾®·¿¸¤¤âºÎÍÑ¡£¡È¾®·¿¸¤¤Î¶¯¤ß¡É¤È¤Ï¡£
°ñ¾ë¸©·Ù¡¡¿Ü±Ê¾º ´Õ¼±²ÝÄ¹
¡Ö·Ù»¡¤¬Æþ¤Ã¤ÆÂç¤²¤µ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡£¤´²ÈÂ²¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÜº÷³èÆ°¤â¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
9·î¡¢Âç¹¥¤¤ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤È·±ÎýÃæ¤Î¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÍê¤ê¤Ëµ¼Ô¤òÁÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥ë¡¼¥È¤òÃ©¤ë¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡£
µ¼Ô
¡Ö»ä¤¬²ó¤Ã¤¿ÌÚ¤Î¶á¤¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÓÌ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÎ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÓÌ³Ð¤Ï¿Í¤Î4000ÇÜ°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤¹¤«¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤òÃ©¤Ã¤Æ¡¢¸«»ö¡¢È¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®·¿¤Ç¤â·Ù»¡¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¡¡ÎëÌÚÇîË¼¤µ¤ó
¡Ö°¦¸¤¤ò·Ù»¡¸¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Àè·î¤Î¿³ºº²ñ¡£½éÄ©Àï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Áá¤µ¤Ç¡¢½çÄ´¤Ë¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Î¤Ä¤¤¤¿ËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¡¡ÎëÌÚÇîË¼¤µ¤ó
¡Ö¼ã´³¤Î¸ºÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É´°àú¤À¤Í¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇºÇ¹â¤À¤Í¡×
¿³ºº²ñ¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î1·î¡£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÈÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
