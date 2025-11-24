ÂçÁêËÐ¡¢Í¥¾¡ÎÏ»Î¤Ë°Õ³°¤ÊÉû¾Þ¤òÂ£Äè¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ÎÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡ÎÌ¤¬¥¹¥´¥¤¤ÈÏÃÂê
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡ÊÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÎÀé½©³Ú¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤òÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ï°Õ³°¤ÊÉû¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶¾å¤Î´ù¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÌÏ¤·¤¿äÆ¡£Ãæ¤Ë¤Ï´¥¤·¤¤¤¿¤±¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±óÌÜ¤Ë¤ÏÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Ç¡¢É½¾´¼Ô¤ÎÆ¬¤òÊ¤¤¤±£¤¹¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£
¡¡Â£Äè¤·¤¿ÂçÊ¬¸©ÄÇÂûÇÀ¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¥¤·¤¤¤¿¤±¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÂçÊ¬¸©¤¬Á´¹ñ°ì¡£¹ñÆâÀ¸»º¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â£¤é¤ì¤¿¡ÈÊÑ¤ï¤ê¼ï¡É¤ÎÉû¾Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªÁêËÐ¤µ¤óÁê¼ê¤Ë1Ç¯»ý¤Ä¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥³¥ì¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥ó¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÄÇÂû¤¹¤Ã¤´¡¡²¿¸Î¡ÄÄÇÂû¡ÄÂçÁêËÐ¤ÎÆæ¤Ï¿¼¤Þ¤ë¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ÎÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Í¥¾¡ÎÏ»Î¤Ë¤Ï¤³¤ÎÂ¾¡¢ÆüÊ©Í§¹¥ÇÕ¤ÎÉû¾Þ¤ÇµðÂç¤Ê¥Þ¥«¥í¥ó¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¡¢ËÜÊª¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦30¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¸µµ¤¤Ä¤¯¤·100kg¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¡²¬¸©¥Ö¥é¥ó¥ÉÇÀ¿å»ºÊª1Ç¯Ê¬¤Ê¤É¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
