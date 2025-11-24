¡ÖºÇÂç70¡óOFF¡×¤Ê¤É¤Î¾×·â²Á³Ê¥»¡¼¥ë¡ª¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡ÖÁÏ¶Èº×¡×
ÇßÅÄ¤ÎÃÏ²¼³¹¡Ö¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÁÏ¶Èº×¡×¤ò³«ºÅ¡ª
ÅöÆü¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¡ÖÀ¸¥Ó¡¼¥ëÈ¾³Û¡×¤ä¡ÖºÇÂç70¡óOFF¡×¤Ê¤É¤Î¾×·â²Á³Ê¥»¡¼¥ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹ë²ÚÏÂµí¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤±¤ó¶Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡ÖÁÏ¶Èº×¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤ÀÁ´°è¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¾®¾¾¸¶Ä®ÇßÅÄÃÏ²¼³¹¡Ë
Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎµðÂçÃÏ²¼³¹¡Ö¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡×¤¬¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ìÆü¡£
º£Ç¯¤ÎÁÏ¶Èº×¤â¡¢ÊªÈÎ¡¦°û¿©¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹³ÆÅ¹¤¬»²²Ã¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¸ÂÄê³ä°ú¤äÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Àô¤Î¹¾ì¤Ç¤Ï¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤¿»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç70¡óOFF¤â¡ª1Æü¸Â¤ê¤ÎÆÃÇä¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÁÏ¶Èº×¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³ÆÅ¹ÊÞ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹¶Ã¤¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¸¥Ó¡¼¥ë50¡ó°Ê¾åOFF¡×¤ä¡ÖÄê¿©È¾³Û¡×¡¢¡ÖÍÎÉÊ»¨²ßºÇÂç70¡óOFF¡×¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²Á³ÊÀßÄê¤ä¥Ý¥Ã¥¥ê²Á³Ê¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤ò²ó¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡§https://whity.osaka-chikagai.jp/founding2025/
¹ë²ÚÏÂµí¤òÁÀ¤¨¡ª¡Ö°ìÈ¯¾¡Éé¤·¥È¥¯¡©¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
³«ºÅ»þ´Ö¡§12:00¡Á18:00¡Ê¢¨·ÊÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§Àô¤Î¹¾ì
»²²Ã¾ò·ï¡§ÅöÆü¤ÎÍøÍÑ¥ì¥·¡¼¥ÈÀÇ¹þ1,500±ß°Ê¾å¤òÄó¼¨
¡ÖÀô¤Î¹¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶Èº×¤òµÇ°¤·¤¿¤ªµÒÍÍ»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°ìÈ¯¾¡Éé¤·¥È¥¯¡©¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥ë¤Ï´ÊÃ±¡£¡Ö3¡¦2¡¦1¡¦GO¡ª¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö5Ï¢¤±¤ó¶Ì¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢¸«»öÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¡Éé¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î1²ó¸Â¤ê¡ª
¡Ú¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡¦èßÌîÏÂµí 5,000±ßÊ¬¡ÊÀèÃå30Ì¾¡Ë
¡¦ÎáÏÂ7Ç¯»º ËÌ³¤Æ»»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤« 300g/2¹ç¡ÊÀèÃå20Ì¾¡Ë
¡¦»²²Ã¾Þ¡§¤ª²Û»Ò¡ÊÀèÃå500Ì¾¡Ë
¾è¤Ã¤¿¶Ì¤Î¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÞÉÊ¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢±¿¤È¼ÂÎÏ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ¡×
ÅöÆü¤Ï10:30¤«¤é¡¢ÀÖ¤¤Ë¡Èï¡Ê¤Ï¤Ã¤Ô¡Ë¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ÖÁÏ¶Èº×¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâÁ´°è¤òÎý¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÇä¾ðÊó¤ÎºÜ¤Ã¤¿¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¡¢ÁÏ¶Èº×¤Î¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥°¥ë¥á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Î1Æü¡£
¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡ÖÁÏ¶Èº×¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ª
