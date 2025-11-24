ÊÆÄ©Àï¤ÎÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¡¡À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿µå¼ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖS¡ù1¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÊÆÄ©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢À¸¤È´¤¯¤¿¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MLB¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó5Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ê·ÀÌó¤·¤¿ÂåÍý¿Í¤Î¡ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï24Ç¯¤ËºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÊÑ²½µå¤¬¶Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡È¾Ã¤¨¤ë¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÉð´ï¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¶Ê¤¬¤êÉý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ÁÀ¤¦¤È¤³¤í¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢°ì¤«¤éºî¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢°®¤ê¤òÊÑ¤¨¤ëÍ½Äê¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹â¤á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¡×¡£Ìî¼ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤è¤ê¤â¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÄã¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¹â¤á¤ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬°ìÈÖ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤ò»ý¤Ä¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¼«¿®¤Ê¤¯¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£