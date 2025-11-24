¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤¬¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á¤Ë¡ª¿¿Â¿Ï¤¿Í·Á ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á ¥Ý¥Ë¡¼¥¿¡×
¿¿Â¿Ï¤¿Í·Á¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤¬¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á ¥Ý¥Ë¡¼¥¿¡×¤ÎÈÎÇä¤ò2025Ç¯11·î18Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢2024Ç¯¤Î¥ß¥Ë¥ê¥å¥¦¤ËÂ³¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤Î±ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤Æ¤¬¤ß¤È¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¡¢Ìó280Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿¿Â¿Ï¤¿Í·Á ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á ¥Ý¥Ë¡¼¥¿¡×
²Á³Ê¡§23,100±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¾þ¤Ã¤¿»þ ´Ö¸ý170mm¡ß±ü¹Ô120mm¡ß¹â¤µ160mm
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¿¡¢Âæ¡¢Ö¢É÷¡¢ºî»¥
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¿¿Â¿Ï¤¿Í·Á²ñ´Û µÚ¤Ó ¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
¿¿Â¿Ï¤¿Í·Á¤Ç¤Ï¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÅÁÅý¹©·Ý¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤È¤Î¾¦ÉÊ²½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢¥ß¥Ë¥ê¥å¥¦¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤¬¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ê¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤È½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶
¡Ö¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á ¥Ý¥Ë¡¼¥¿¡×¤Ï¡¢ÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤È¡¢¿¦¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¼ê»Å»ö¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿°ìÂÎ¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë±ê¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤È³ê¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Çµ»¤Îºã¤¨¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¿¦¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤ÎÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÚÌÜ¹þ¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÅÁÅýµ»Ë¡¤¬À¸¤ß½Ð¤¹±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ÈÂ¤·ÁÈþ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë
¡Ö¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á ¥Ý¥Ë¡¼¥¿¡×¤Ï¡¢Âæ¡¢Ö¢É÷¡¢ºî»¥¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂÎ¤Ç¤¹¡ù
¿¿Â¿Ï¤¿Í·Á ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á ¥Ý¥Ë¡¼¥¿¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
©NintendoŽ¥CreaturesŽ¥GAME FREAKŽ¥TV TokyoŽ¥ShoProŽ¥JR Kikaku ©Pokémon
