¡¡1977Ç¯¤ËËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¾¾ËÜµþ»Ò¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê29¡Ë¡á¤ÎÃÏ¸µ¡¢Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Ç24Æü¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤ÎÁá´ü²ò·è¤ò´ê¤¦¹ñÌ±¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î·»ÌÒ¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï½¸²ñÁ°¤Ëµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ¡ËÁíÍý¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤·¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¡Öµß¤¦²ñ¡×¤ÎÀ¾²¬ÎÏ²ñÄ¹¤Ï¡¢²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤ÈÄ¾ÀÜÃÌÈ½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤·¡Ö½½Ê¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤ËÀèÎ©¤ÁÎëÌÚÈ»¿ÍÆâ³ÕÉÜÉûÂç¿Ã¤¬¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¡¢Ê¿°æ¿¼£Ä»¼è¸©ÃÎ»ö¤é¤«¤éÙÇÃ×ÌäÂê¤Î´°Á´²ò·è¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£