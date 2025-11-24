¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¸µÆüÊüÁ÷·èÄê¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÀµ·î¹±Îã¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¸á¸å2»þ50Ê¬¤«¤é¸á¸å4»þ50Ê¬¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹á¡õCocomi¡õKoki,¤¬¡È¤®¤å¤Ã¤È¡É´ó¤êÅº¤¤¤¢¤Ã¤¿¡¢¼«»£¤êÉ÷¤Î²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2026Ç¯¤Ç24Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Î2¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥È¡¼¥¯¤Ç·èÄê¤·¡¢¡ÖÍ¸À¡ÈÂ¨¡É¼Â¹Ô¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤âÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤È¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¤ò¶Å½Ì¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë2¿Í¤¬2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¿2¿Í¡£¤½¤Î¥È¡¼¥¯Ãæ¤Ë2¿Í¤Ç·è¤á¤¿¥í¥±Àè¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯Ãæ¤Ë¥í¥±Àè¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤¬¡¢2¿Í¤Ï¤É¤³¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥±¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤òÌÚÂ¼¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹á¡õCocomi¡õKoki,¤¬¡È¤®¤å¤Ã¤È¡É´ó¤êÅº¤¤¤¢¤Ã¤¿¡¢¼«»£¤êÉ÷¤Î²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2026Ç¯¤Ç24Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Î2¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥È¡¼¥¯¤Ç·èÄê¤·¡¢¡ÖÍ¸À¡ÈÂ¨¡É¼Â¹Ô¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤âÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤È¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¤ò¶Å½Ì¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë2¿Í¤¬2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤òÌÚÂ¼¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡£