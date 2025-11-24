ÉñÂæ¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡ÙÆþÌî¼«Í³¡¢À¼¤Î½Ð±é·èÄê¡¡¿·¥¥ã¥é¡¦¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÌò
¡¡ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÃË»Ò¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢2025Ç¯12·î¤ËÂÔË¾¤ÎÂè£³ÃÆ¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¡Ê¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÌò¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦ÆþÌî¼«Í³¤Ë¤è¤ëÀ¼¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ï¡¼¶¯¤½¤¦¡ªÃË»Ò¥×¥ê¥¥å¥¢5¿Í¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¤Ï¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢½é¤ÎÉñÂæºîÉÊ¡£
¡¡ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÃË»Ò¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤¬¡Ú¸÷¤Î¥ê¥º¥à¡Û¤Ç¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ä¡¢Èà¤é¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤ëÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¿´Ìö¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂè£³ÃÆ¸ø±é¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ï¡¼¶¯¤½¤¦¡ªÃË»Ò¥×¥ê¥¥å¥¢5¿Í¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¤Ï¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢½é¤ÎÉñÂæºîÉÊ¡£
¡¡ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÃË»Ò¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤¬¡Ú¸÷¤Î¥ê¥º¥à¡Û¤Ç¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ä¡¢Èà¤é¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤ëÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¿´Ìö¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂè£³ÃÆ¸ø±é¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡£