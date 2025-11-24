ÅìÊý¿Àµ¯¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤òÈ¯É½¡¡³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ¿¤Ë
¡¡ÅìÊý¿Àµ¯¤¬24Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTOHOSHINKI FANCLUB EVENT Bigeastrain 2025¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÍèÇ¯4·î¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç2Æü´Ö¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¡ØTOHOSHINKI FANCLUB EVENT Bigeastrain 2025¡Ù¤ÎÌÏÍÍ
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ¡ÁRED OCEAN¡Á¡Ù¡£ÆüËÜ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯4·î25Æü¡¢26Æü¤ËÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÄÌ»»12²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¤È¿À¸Í¤Ç·×6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¿À¸Í¸ø±é¤Ç¤Ï6000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ØBigeastrain¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Bigeast¡ÊFC²ñ°÷¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÈBigeastrain¡É¤Ë¾è¤Ã¤Æ·î¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Î»þ´Ö¤Î¥ì¡¼¥ë¤ò·Ò¤®¡¢¿·¤¿¤ÊÁÛ¤¤½Ð¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡Ö·î¤ÎÎ¢¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢¡ÖRising Sun¡×¤Ç¤Ï±ê¤Î±é½Ð¤ò¸ò¤¨¤Æ·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¤Û¤«¡ÖSuperstar¡×¡ÖSmall Talk¡×¡ÖChandelier¡×¡ÖHUG¡×¡ÖTrigger¡×¤ÈÁ´7¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÆâÍÆ¤ò·è¤á¤ë´ë²è¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿±Ç²è¡ØÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary Film¡ÖIDENTITY¡×¡Ù¤¬2026Ç¯2·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î½é¤ÎÁ´¹ñ¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ØCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR 2025¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤¬¡¢12·î6Æü¡¢7Æü¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
