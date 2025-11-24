À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌó2600¼ïÎà 1Ëü5ÀéËÜÂ·¤¦¡ÄÌ¾¸Å²°¤ËÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ï¥¤¥óÇä¤ê¾ì¥ªー¥×¥ó ¥½¥à¥ê¥¨Åù¤¬¾ïÃó¤·»î°û¤â²ÄÇ½
¡¡Ì¾¸Å²°¤ËÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ï¥¤¥óÇä¤ê¾ì¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡11·î24Æü¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤¬ÃÏ²¼2³¬¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥ï¥¤¥ó¥á¥¾¥ó¡×¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤ª¤è¤½2600¼ïÎà¡¢1Ëü5000ËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÍÎ¼òÇä¤ê¾ì¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅì³¤¹âÅç²°¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡ÖËÜÅö¤Î¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¡×
¡¡¼êº¢¤Ê1ËÜ1000±ßÂæ¤Î¤â¤Î¤«¤éºÇ¹â³Û¤Î407Ëü±ß¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿1ËÜ¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ï¥¤¥ó¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾å»Ê¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡Ö¤ª´«¤á¤òÊ¹¤¤¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
