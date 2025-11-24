ÅìÊý¿Àµ¯¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±éÈ¯É½¡¡³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ¿¡ÖÂ¾¤ÎÌóÂ«ºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×
ÅìÊý¿Àµ¯¤¬24Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÍèÇ¯4·î25Æü¤È26Æü¤Î2Æü´Ö¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¡¡20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM¡¡¡ÁRED OCEAN¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£ÅìÊý¿Àµ¯¤Ï13Ç¯¤Ë³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç½é¤á¤ÆÆ±²ñ¾ì¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤Î3DAYS¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é³«ºÅ¤Ï¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ê37¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯2025Ç¯¤Ï½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»¶¡¹¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Î4·î25Æü¡¢26Æü¡¢¤ß¤ó¤Ê¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡©¡¡È¾Ç¯¸å¤À¤±¤É¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥æ¥ó¥Û¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ä¤ß¤ó¤Ê¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡©¡¡¤³¤³¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£4·î25Æü¡¢26Æü¡¢2DAYS¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÌóÂ«¤È¤«ºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¡¢¥æ¥ó¥Û¤Ï¡ÖÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÄÌ»»12ÅÙÌÜ¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÅìµþ¤È¿À¸Í¤Ç·×7¸ø±é¼Â»Ü¤·¡¢6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö·î¤ÎÎ¢¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖRising Sun¡×¤Ê¤ÉÁ´7¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë´ë²è¤Ë¤âÄ©Àï¡£6000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£