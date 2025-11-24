¿©ÃæÆÇ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¢ª¸¤¤¬Éô²°¤ËÍè¤Æ¡Ä¿´ÇÛ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¤Ë¾Î»¿¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤Î´¶Æ°¡×¡Ö¥Ñ¥ÑÂç¾æÉ×¡©¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬¿©ÃæÆÇ¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¥ï¥ó¥³¤¬¿´ÇÛ¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡©¥ï¥ó¥³¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¹ÔÆ°¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç2Ëü4000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¿©ÃæÆÇ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¢ª¸¤¤¬Éô²°¤ËÍè¤Æ¡Ä¿´ÇÛ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
¥Ñ¥Ñ¤¬¿©ÃæÆÇ¤Ç¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öpopos_daddy¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬¿©ÃæÆÇ¤Ç¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¡Ö¥Ý¥Ý¡×¤¯¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬Éô²°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤À¤±³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥¢¤Î·ä´Ö¤«¤é¥Ý¥Ý¤¯¤ó¤¬¤ª´é¤òÇÁ¤«¤»¤¿¤½¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¤À¼¤ÇÌÄ¤¯¥Ý¥Ý¤¯¤ó¡£°¦¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¹ÔÆ°¤Ë¡¢¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ï¥ó¥³¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¹ÔÆ°¤Ç¸µµ¤¤Ë¡ª
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ý¥Ý¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Ð¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀ¸Â¸³ÎÇ§¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥É¥¢¤Î·ä´Ö¤Ë¤ª´é¤È¤ª¼ê¡¹¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç¥É¥¢¤ò¤³¤¸³«¤±¤Æ¶¯°ú¤ËÉô²°¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë～¡©¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡ª
¤Þ¤µ¤«¥Ý¥Ý¤¯¤ó¤¬Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ï¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤Î¤ËÇú¾Ð¡£¤¤Ã¤È¥Ý¥Ý¤¯¤ó¤Ï¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¸µµ¤¤½¤¦¡ª¡×¤È°Â¿´¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ý¤¯¤ó¤Ë¸µµ¤¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤â¤°¤ó¤°¤ó²óÉü¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ï¤ê°¦¸¤¤Î²Ä°¦¤µ¤È°¦¾ð¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ£±ÈÖ¤ÎÌô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¥³¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉÂµ¤¤â¼£¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤âÍ¥¤·¤¤
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤ÆÇ®¤¬½Ð¤¿»þ¤â¡¢¥Ý¥Ý¤¯¤ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Î¾å¤Ë¾è¤ê¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤ª´é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ý¤¯¤ó¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ï°µ¤ò´¶¤¸¤Æ¼ã´³µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¡Ä¡ª
¤½¤Î¸å¤â¥Ý¥Ý¤¯¤ó¤Ï¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¥Ú¥í¥Ú¥í¤È»Ø¤òçÓ¤á¤Æ´ÇÉÂ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤â¤´²ÈÂ²¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥Ý¥Ý¤¯¤ó¤¬Ìþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥Ý¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤ä¡¢¤´²ÈÂ²¤È¤Î°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öpopos_daddy¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öpopos_daddy¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£