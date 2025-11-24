¡ÖÆóÅáÎ®¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ºÇ¸å¤«¤â¡×ÂçÅê¼ê¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Ï³¤é¤¹¡ÈËÜ²»¡É¡¡Æ±Î½¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡×
À¤³¦°ì¤ò¶¦¤Ë·Ð¸³¤·¤¿ÂçÃ«¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼(C)Getty Images
¡¡µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¾×·â¤Î°ìÂÇ¤Ï¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÂÇµå¡×¤È¤·¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¥í¥Ö¡¦¥í¥¦»á¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÊÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØLiterally! With Rob Lowe¡Ù¤Ë¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬½Ð±é¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿¾ì³°ÃÆ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡ÅÁÀâÅª¤Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âè4Àï¤ËÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¾ì³°ÃÆ¤ò´Þ¤à3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò10Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¸Ä¿Í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¤ªÃã¤Î´Ö¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥á¥®¥ëÃÌ¡Ë¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4²ó¤ËÊü¤Ã¤¿2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¡£´°àú¤ËÂª¤¨¡¢Â®ÅÙ116.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó188.1¥¥í¡Ë¤ÇÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆÃÍ¤Î³°Ìî¥¹¥¿¥ó¥É²°º¬¤ò±Û¤¨¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Î³°¤Ø¤È¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê°ìÂÇ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥í¥¦»á¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥ï¥Ï¥Ï¥Ã¡Ä(¾Ð)¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤¢¤ì¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤«¤¤¡© ¤½¤â¤½¤â¡ÊÂÇ·â¤Î¡Ë²»¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤¬Èà¤ò¡È¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡ÊÍ£°ìÌµÆó¤Î°Õ¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤è¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¾éÃÌÈ´¤¤Ë²¿¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤âÄ¶°ìÎ®¤À¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤â¥Ç¥«¤¤¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¤â·å°ã¤¤¤À¤·¡¢Â¤À¤Ã¤ÆÆÃÊÌÂ®¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢°ÎºÍ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÈà¤ß¤¿¤¤¤Ë²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤ÆÂÇ¤Ä¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢º£¤Î»þÂå¤ÏÎ¾Êý¤È¤â¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤â¤½¤âÆóÅáÎ®¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÆóÅáÎ®¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÂçÅê¼ê¤¹¤é¤âÀå¤ò´¬¤¯¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎºÝÎ©¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]