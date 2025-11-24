FDA¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×³«ºÅ¡¡ÊÒÆ»7,000±ß¤«¤é
¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡ÊFDA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤ò11·î25Æü¤«¤é12·î2Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
FDA²ñ°÷¸ÂÄê¤Î³ä°ú±¿ÄÂ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥×¥é¥¤¥¹±¿ÄÂ¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤äÎ¹¹ÔÀè¤¬Ä¾Á°¤Ë¤ï¤«¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×¤â³ä¤ê°ú¤¯¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥×¥é¥¤¥¹±¿ÄÂ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤ÏÁ´Ï©Àþ¤Ç¡¢ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï7,000±ß¤«¤é¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î25Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡¢Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¦½ôÀÇÅù¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï12·î15Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£