°ÂÀÄ¶Ó¤¬½é£Ö°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ò·Ð¸³¤·¤Æº£Æü¤¬¤¢¤ë¡×¡Ä°ìÌä°ìÅú
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÉô²°½É¼Ë¤Ç°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç½éÀ©ÇÆ¡£Âç±á¾º¿Ê¤â³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦²ñ¸«¤Ç¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú
¡¡¡½Àé½©³Ú¤Ï¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë£±Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½Í¥¾¡¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡£
¡¡¡Öº£Æüµ¯¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½ºòÆü¤Ï²¿»þ¤°¤é¤¤¤Ë¿²¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖÄ«¤Î£µ»þ¤°¤é¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©»ö¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢½É¼ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½Î¾¿Æ¤«¤éÏ¢Íí¤Ï¡£
¡¡¡ÖºòÆü¡ÊÀé½©³Ú¡Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ø¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½Àé½©³Ú¤ÎËÜ³ä¤ÎÂç´Ø¡¦¶×ºùÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡ÖÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Î»þ¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢º£Æü¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½Ë¾ºÎ¶¤È¤Î·èÄêÀï¡£
¡¡¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤¬ÀäÂÐ»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤¤ÁêËÐ¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢²¼¤«¤é¹¶¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½Í¥¾¡¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¡£
¡¡¡Ö£±£´ÆüÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÁ°¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾²£¹Ë¤¬ÀèÆ¬¤À¤Ã¤¿¤·¡¢£±£³ÆüÌÜ¤ËÂç¤ÎÎ¤´Ø¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÁ´¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£´ÆüÌÜ¤ËÂç¤ÎÎ¤´Ø¤¬Éé¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½Âç´Ø¾º¿Ê¤â³Î¼Â¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤ä¤Ã¤È¤ï¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç´Ø¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¾å¤¬¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½Í¥¾¡¤ËÈ¼¤¦¹Ô»ö¤Ç°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡¡¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¸¼´Ø¤Ç¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¿ÆÊý¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ¡£¤Ç¤âÁ´Éô½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¡ÊÂçÇÕ¤Î¼ò¤â¡Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¤¼ò¡¢°û¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½ÅÁÃ£¼°¤Î¸ý¾å¤Ï¡£
¡¡¡ÖºòÆü¡¢¿ÆÊý¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜÅö¤ËÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¥Ô¥ó¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½ÍèÇ¯½é¾ì½ê¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£
¡¡¡Öº£¤³¤ì¤Ç¡ÊÈÖÉÕ¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÈÖÉÕ¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×