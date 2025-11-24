¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤Ê¤É¡¢µÈËÜ½êÂ°·Ý¿Í¤¬ÌôÊª¤ÎÍðÍÑËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¡Ö°ìÀ¸¸å²ù¤¹¤ë¤«¤éÃÇ¤ë¤Ù¤¡×
¡¡¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙËãÌô¡¦³ÐÀÃºÞ¡¦ÂçËãÍðÍÑËÉ»ß±¿Æ°¡¡ÅìµþÂç²ñ¡×¤¬£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ÎÅìµþÅÔÄ£Âè°ìËÜÄ£¼Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¡ÖÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡×¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤±¤ëÌôÊªÍðÍÑ¤òËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÅìµþÅÔ¡¢ÅìµþÅÔÌôÊªÍðÍÑÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£°ÂÂ¼¤é¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¹â¹»À¸¤È¤â¤Ë¡Ö£Î£Ï¤È¤¤¤¨¤ëÍ¦µ¤±þ±çÂâ¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÌôÊªÍðÍÑ¤¬¿´¿È¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤äÍðÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢ÃÇ¤êÊý¤ò¥³¥ó¥È·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢ÌôÊª¤Î´í¸±À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¡ÖÌôÊªÍðÍÑ¤Î¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ø¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤¿¡ÖÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡×¤ÎÃÝÆâÃÎºé¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤È¥³¥ó¥È·Á¼°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡ÊÌôÊª¤ò¡Ë´«¤á¤é¤ì¤¿»þ¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ê¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ÂÂ¼¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ãç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æå«¤ò¿¼¤á¤ì¤ÐÃí°Õ¤·¹ç¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¡¢Áê¤Å¤Á¤È¤«¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤È¤«¡Ê¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¡ËÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀ¸¸å²ù¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÃÇ¤ë¤Ù¤¤À¤È¶¯¤¯¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
