¡¡WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·¡Ë¤¬24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖPRIME VIDEO BOXING 14¡×¡Ê¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄé¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬³Ú¤·¤á¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅ¸Ë¾¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºòÇ¯10·î¤ËÂó¿¿¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬Äé¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸·ü¤±¤Æ¤º¤Ã¤È¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°æ¾åÂó¿¿¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤È¤¹¤ì¤Ð¶¯¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¤¸¡È95Ç¯ÁÈ¡É¤ÎÂó¿¿¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹áÀî¾ÈÇ·¤«¤é¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬Äé¤Ï¡Ö¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÂó¿¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£