¸µ¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£¡×ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡¢£³£¶ºÐ¤Ë¡ª¥Ä¥¤¥ó¥Æ»Ñ¤Î¶á±Æ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ËÁý¤·¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ä·ëº§¡¢½Ð»º¤«¤é£±Ç¯
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤ËÂè£±»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£±Æü¤Ë£³£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÃæ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ªÃÂÀ¸Æü¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¤³¤ì¡ªÃÂÀ¸Æü¤Ã¤Æ¤³¤ì¡¼¡¼¡¡´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤òÆ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤âÍ§Ã£¤â½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ËÁý¤·¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤ã¤ï¡×¡Ö¤ì¡¼¤Ê¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢£±£±·î¤Ë¡ÖÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð»º¤òÅÁ¤¨¤¿¡£