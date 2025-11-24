¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡õ¥í¥´¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¿§Ì£¤ä¥é¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ²½
¢¦Bs Fan-Festa 2025¡Ê24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBs Fan-Festa 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¤Ï¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÃåÍÑ¤µ¤ì¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¥í¥´¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¡¢¥µ¡¼¥É¤Î3¼ïÎà¡£¡Ö¤è¤ê¿¼¤¯Ç»¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤¿¥Í¥¤¥Ó¡¼¡×¤È¡Ö¤µ¤é¤Ë¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î2¿§¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¼ó¸µ¤Î¥é¥¤¥ó¤äÂµ¸µ¤Î¥é¥¤¥ó¡¢¥º¥Ü¥ó¤Î²£¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ²½¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤â¥Ù¡¼¥¹¤Î¿§Ì£¤¬¤è¤êÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥º¥Ü¥ó¤â¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥í¥´¤âÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¤Ï3Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÂÀÅÄÌºÁª¼ê¤â¡Ö¤è¤ê°ìÁØ¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤âËþÂ¤½¤¦¤Ë¶»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µåÃÄ¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤âÊÑ¹¹¡£2011Ç¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¥Ù¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥í¥´¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£