¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¡ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡É¡ª¡¡¡Ö¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ä±ö³­·ò¿Í¡¢¡ÈÆüËÜºÇ¹â¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¡É¤Ø¤Î·è°Õ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡NEC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW±ö³­·ò¿Í¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Î2¥´¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£23Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè13Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢NEC¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Î¾¥¯¥é¥ÖÊ»¤»¤Æ5¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇòÈý¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬±ö³­·ò¿Í¤À¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿FW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥ó¥»¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢68Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿20ºÐ¤Ï¡¢84Ê¬¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¡£Á°¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥´¥é¥Ã¥½¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡4¡Ý2¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿±ö³­¡£»î¹ç¸å¡¢1ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥µ¥ë¡Ê¡¦¥ª¥ë¥Ê¡Ë¤¬´°àú¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢2ÅÀÌÜ¤Ï¡Ö¡Êº´Ìî¡Ë¹ÒÂç¤Î¥Ñ¥¹¤ò¤â¤¦¾¯¤·Á°¤Ç¼õ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¤í¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£´°àú¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤ÈFW¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡Ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¡¢±ö³­¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÆüËÜºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼¨¤»¤¿¤«¤Ê¤È¡£º£Æü¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç"ÅÀ¼è¤ê²°¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤è¤ê¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÃ£À®´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·èÁ³¤¿¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥óÁ°¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£8»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀ¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¡Ê13ÆÀÅÀ¡Ë¤òÁö¤ë¾åÅÄ¤Ë¡¢¡ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¼¡Àï¤Ï29Æü¤ÎÂè14Àá¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àÀï¡£±ö³­¤Ï¡¢¤³¤Î2¥´¡¼¥ë¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÎÌ»ºÂÖÀª¤Ø¤ÈÆþ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£


¡Ú¥´¥é¥Ã¥½¡ÛÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿±ö³­