¡ÚÆüËÜ¤¬¶â¥á¥À¥ë¡Û¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Î¦¾åÃË»Ò¥ê¥ìー¡¡ÉÚ±Ê¹¬Í¤¡Ê·§ËÜ³Ø±àÂç¡Ë¤¬2Áö¤Ç¤Ä¤Ê¤°
Ä°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÎ¦¾åÃË»Ò4¡ß100m¥ê¥ìー¤Ç¡¢·§ËÜ³Ø±àÂç³Ø¤ÎÉÚ±Ê¹¬Í¤¡Ê¤È¤ß¤Ê¤¬¡¦¤³¤¦¤¹¤±¡ËÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¡Ê11·î24Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾åÃË»Ò4¡ß100m¥ê¥ìー·è¾¡¡¢ÆüËÜ¤Î2Áö¤¬ÉÚ±ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¸µ¤Ë¤¢¤ë¥é¥ó¥×¤Î¸÷¤ò¹ç¿Þ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥È¥ó¤Ï1Áö¤Î²¬ËÜÈ»Áª¼ê¤«¤é¡¢2Áö¤ÎÉÚ±ÊÁª¼ê¤Ø¡ªÄ¾Àþ¤Î100m¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£¥Ð¥È¥ó¤âÌµ»ö¤Ë3Áö¤ÎºäÅÄæÆ¸çÁª¼ê¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÊÂ¤Ö¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¥¢¥ó¥«ー¤Ø¡¢ÆüËÜ¤Îº´¡¹ÌÚÂöËáÁª¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¡£
2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¡¢·§ËÜ¤ÎÉÚ±ÊÁª¼ê¤¬¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£