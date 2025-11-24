ÆùÂÎ²þÂ¤Ãæ¤Î¥®¥ºÊÔ½¸¼Ô¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢Æ¬Ç¾¤Ë¤âÆ¯¤¤«¤±¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó
¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤ÎÃæ¶¶¤Ï¡¢¤¤¤ÞËÜµ¤¤ÇÂÎ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¡¢¿©»ö¤ò´ÉÍý¤·¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò·×ÎÌ¤·¤Æ°û¤à¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥®¥¢¤ÏÁêËÀ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£²»³Ú¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤êÎÉ¤¤¥®¥¢¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤Ë»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÀÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¶¶¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤È¥Ô¥¯¥·¡¼¥À¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ökikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¼ª³Ý¤±ÉôÊ¬¤ÎÆÈ¼«µ¡¹½¤Ç¡¢±¿Æ°Ãæ¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¡£IP55ÁêÅö¤ÎËÉ¿åµ¡Ç½¤Ç´ÀÂÐºö¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Î²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¸¥à¤ä³¹Ãæ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ã¤Æ¡Ö¤À¤±¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
100Ç¯°Ê¾å·ò¹¯¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿À½Ìô²ñ¼Ò¤È¡¢ÇÈÆ°¤ÎÀ©¸æ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¡¦ÂÎ¸³¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬ÁÈ¤ó¤Àkikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥ÞÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É™¡×µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
Ç¾ÇÈ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃ¼ì¤Ê²»¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢Ç¾¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»î¤ß¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¤ÍèÅª¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
kikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¡©
kikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¡Ö¥¬¥ó¥ÞÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É™¡×¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Îµ²±ÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤Ë´Ø·¸¤·¡¢²ÃÎð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¡Ë¥¬¥ó¥ÞÇÈ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í´Ö¤ÎÇ¾ÇÈ¡£
¡Ê¢¨ Trends in Neurosciences 30, 317- 324 (2007). Clinical Neurophysiology 116, 2719-2733 (2005).¡Ë
¥¬¥ó¥ÞÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É™µ¡Ç½¤Ï¡¢²»³Ú¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¤³¤Î¥¬¥ó¥ÞÇÈ¤Ë¶á¤¤¼þÇÈ¿ô¡Ê40Hz¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÆÃ¼ì¤Ê²»¡É¤Ø¿¶Éý¡¦ÊÑÄ´¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤³¤Î²»¤Ç¡¢Ç¾¤Ø¤Î»É·ã¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î²»¶ÁÌÌ¤â¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ãæ¶¶É¾¡£²»¼Á¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢´°À®ÅÙ¤âÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤Ï°ÊÁ°¤Î¥®¥º¥â¡¼¥Éµ»ö¤Ç¤â¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ë¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤â¡¢¼ª¸µ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨
¤³¤ÎÆü¤âÃæ¶¶¤Ïkikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ËÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¡£¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤Ç·Ú¤¯Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥ó¥ÞÇÈ¥â¡¼¥É¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
kikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¼ª¸µ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥¬¥ó¥ÞÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É™¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤ò½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
¥¬¥ó¥ÞÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É™¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²»³Ú¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤ÆÇÈÆ°¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¼ª¸µ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¥µ¥Ã¤È¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¤¬»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¶Ú¥È¥ìÃæ¤Ê¤é¡¢¥µ¥ÓÁ°¤Ç¥¬¥ó¥ÞÇÈ¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤Ç°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡ª¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¤¬¡Ökikippa¡×¡Ê¤¤¤Ã¤Ñ¡Ë¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¡Ö¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡×¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀß·×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²È»ö¡¢»Å»ö¡¢±¿Æ°¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¥¬¥ó¥ÞÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É™¤âÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥ó¥ÞÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É™¤Ï¥é¥¸¥ª¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÈÁêÀ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë»È¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ã¶À¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÏ¯Êó¡ª¼ª³Ý¤±ÉôÊ¬¤ÎÀß·×¤¬¥¤¥¤
IP55ÁêÅö¤ÎËÉ¿åÀÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÁõÃå´¶¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¸¥à¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¸å¤Ç¤â¤¹¤°¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¡¢°Õ³°¤ÈÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥«¥Ê¥ë·¿¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤À¤È¼ª¤ÎÃæ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁõÃå¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¼ª¤Þ¤ï¤ê¤¬¾¯¤·¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥µ¥Ã¤ÈÁõÃå¤Ç¤¤ë¤È¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢Ãæ¶¶¤¬¡ÖÃÏÌ£¤Ë´¶Æ°¡×¤·¤¿¤Î¤¬¡¢´ã¶À¤È¤ÎÁêÀ¤Ç¤¹¡£
´ã¶À¤Ã¤Æ¡¢¼ª³Ý¤±¥¿¥¤¥×¤À¤È´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢kikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï´ã¶À¤Î¥Ä¥ë¤È¤âÉÔ»×µÄ¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
kikippa¤Î¼ª³Ý¤±ÉôÊ¬¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ä¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«µ¡¹½¤òºÎÍÑ¡£¼ª¤Î¸å¤í¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¾õ¤Ç¡¢Æ°¤¤¤Æ¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÁõÃå´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬´ã¶À¤È¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¶¦Â¸¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤ÇÇ§ÃÎµ¡Ç½¥¹¥³¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿
kikippa ¥¤¥ä¥Û¥óÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢Æ³Æþ¼ÂÀÓ400¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÇ¾ÂÎÎÏ®¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ CogEvo®¡×´Æ½¤¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ò³ÎÇ§¡¢¥¹¥³¥¢²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¶¶¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¡¢¥¸¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¡¢°Õ³°¤È¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª
¶õ´ÖÇ§¼±ÎÏ¡¢¸«Åö¼±¡¢µ²±ÎÏ¡¢·×²èÎÏ¡¢Ãí°ÕÎÏ¤Î5¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥²¡¼¥à·Á¼°¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤¬¸÷¤ë½çÈÖ¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¸«ËÜ¤ÈÆ±¤¸·Á¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÇÁá¤¯Åö¤Æ¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤Ê¼ÂÁ©ÇÉ¤Ç¤¹¡£
½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç5Ê¬¤°¤é¤¤¡£Ä«¤Î¥È¥¤¥ìÃæ¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ëÄ¹¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
·ë²Ì¤Ï¡¢³Æ¹àÌÜ¤´¤È¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÉ½¼¨¡£Ãæ¶¶¤Ïµ²±ÎÏ¤¬140ÅÀ¤È¹â¥¹¥³¥¢¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·×²èÎÏ¤Ï68ÅÀ¤ÈÊ¿¶Ñ°Ê²¼¡Ä¡£
µ²±ÎÏ¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·×²èÎÏ¤¬Äã¤¯¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬Ç¾¤Î¾õÂÖ¤ò¿ôÃÍ¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡×¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¿·¤·¤¤½¬´·¤ò
kikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¥¬¥ó¥ÞÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É™¤Ç¡ÖÇ¾¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥®¥¢¤Î°ì¼ï¤È¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ï¤º¡£
¥¬¥ó¥ÞÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É™¤Ï³Î¤«¤ËÆÈÆÃ¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ç¤â¡¢±¿Æ°Ãæ¡¢²È»öÃæ¡¢»Å»öÃæ¨¡¨¡¡Ö¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡×¤¬ºî¤ë¿·¤·¤¤½¬´·¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ê¤«¤â¡ª¡Ë¡£
kikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥®¥¢¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ÈÆ¬Ç¾¡¢Î¾Êý¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ú¡Ökikippa¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Û
Amazon¤Ç¤Ï¡Ökikippa¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª´ü´ÖÃæ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢15¡óÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
´ü´Ö¡§11·î21Æü¡Á1·î12Æü
kikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÆÉ¤à
Source: kikippa ¥¤¥ä¥Û¥ó