²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó»àµî 64ºÐ¡¡¾¾ÃÝ¤¬È¯É½¡¡ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ï10·î¤ÎÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÍÂåÌÜÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò24Æü¡¢¾¾ÃÝ¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£64ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
µµÂ¢¤µ¤ó¤Ï¾¼ÏÂ36¡Ê1961¡ËÇ¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¾¼ÏÂ40¡Ê1965¡ËÇ¯12·î¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù½½ÃÊÌÜ¤Î°ì»ÒÍ³¾¾¤Ç¡¢ÊÒ²¬ÆóÏº¤ÎÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»þÂåÊª¡¢À¤ÏÃÊª¡¢¿·ºî¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Å¨Ìò¤«¤éÏ·¤±Ìò¡¢³ê·ÎÌ£¤Î¤¢¤ëÌò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿µµÂ¢¤µ¤ó¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ÎÏÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ç¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¡ØµÁ·ÐÀéËÜºù ÅÏ³¤²°¡¦ÂçÊª±º¡Ù¤ÎÉðÂ¢Ë·ÊÛ·Ä¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¤Ç10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè¸Þ½½°ì²ó¡¡µÈÎã´é¸«À¤¡Ù¡£¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡Ù¤Ç½ê²½Ì¯Ç°Ë·¡¢¡ØÁÍ¾®Ìæ½ÕÃå¿÷·Á¡Ù¤ÇÄÔÈÖÍ¿ÁÚÊ¼±Ò¤Ê¤É¤ò¶Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£