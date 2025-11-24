¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£²¡¥£°¡ó¹â¤ÇÈ¿È¯¡¢¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢¤ËÇã¤¤
¡¡ÊÆÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î´üÂÔ´¶¤ÇÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤¹¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢¶ä¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÁíºÛ¤¬£²£±Æü¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾å¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤ÏÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬¶âÍ»À¯ºö¤ò´ËÏÂµ¤Ì£¤Ë¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Æ£Ò£Â¤¬£±£²·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤ÇÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¶âÍøÀèÊª»Ô¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë£Ã£Í£Å¥Õ¥§¥É¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÊÀ¯ºö¶âÍø¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë³ÎÎ¨¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£±£²·î¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç£°¡¥£²£µ¡óÍø²¼¤²¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬ÁíºÛÈ¯¸ÀÁ°¤ÎÌó£³£µ¡ó¤«¤éÌó£·£°¡ó¤ËµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¹á¹Á¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°èÆâ¶âÍø¤ÎÄã²¼¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¿ô¤Ï½ù¡¹¤Ë¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¤Î²÷¼ê²Êµ»¡Ê£±£°£²£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥àÂç¼ê¤ÎÌÖ°×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¤¡¼¥¹¡§£¹£¹£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¹¡ó¹â¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ê£Å£Ã¡ËÀ¤³¦Âç¼ê¤Î°¤Î¤ÇÃÇÃ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡§£¹£¹£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¿·µ¬ºÎÍÑ¤¬·èÄê¤·¤¿¿®Ã£À¸ÊªÀ½Ìô¡Ê£±£¸£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£´¡ó¹â¡£½ü³°ÌÃÊÁ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï£¸£¸¢ª£¸£¹¤ËÁý²Ã¤¹¤ë±¿¤Ó¤À¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï£±£²·î£¸ÆüÉÕ¤ÇÈ¯¸ú¡Ë¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¥»¥¯¥¿¡¼¤â¹â¤¤¡£¹½£µ¥¼Ö½¸ÃÄ¡Ê£²£²£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£²¡¥£°¡ó¡¢ËÌµþµ¥¼Ö¡Ê£±£¹£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¹¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¸¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£¹½£µ¥¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëÂçÍÆÎÌÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥é¥¤¥À¡¼¡Ê£Ì£é£Ä£Á£Ò¡Ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥Ö´ØÏ¢¤âµÞ¿¡£Ê¸±óÃÎ¹Ô¡Ê£¸£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£·¡ó¹â¡¢²ÓìÐ²Êµ»¡Ê£²£µ£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£±¡ó¹â¡¢ÃÏÊ¿Àþ¡Ê£¹£¶£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î°åÌô¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£¿®Ã£À¸ÊªÀ½Ìô¤Î¤Û¤«¡¢»°À¸À½Ìô¡Ê£±£µ£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£±¡ó¹â¡¢¹¾ÁÉ¹±¿ð°åÌô¡Ê£±£²£·£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¶¡ó¹â¡¢´Í¿¹À½Ìô½¸ÃÄ¡Ê£³£¶£¹£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£³¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¤ä£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ëµ»½Ñ¤ÎÌÃÊÁ¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¶â»³±À£È£Ä¡Ê£³£¸£¹£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó¹â¡¢Ëü¹ñ¿ôµò£È£Ä¡Ê£¹£¶£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¶¡ó¹â¡¢¶âÄ³¹ñºÝÆð·ï½¸ÃÄ¡Ê£²£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó¹â¡¢ÀÄÅçÁÏ¿·´ñÃÒ²Êµ»½¸ÃÄ¡Ê£²£±£²£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£¸¡ó¹â¡¢ËÌµþÂè»ÍÈÏ¼°ÃÒÇ½µ»½Ñ¡Ê£¶£¶£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¹â¤ÈÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£°£µ¡ó¹â¤Î£³£¸£³£¶¡¥£·£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤¬¹â¤¤¡£·³¼û»º¶È¡¢ÄÌ¿®¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¢°åÌô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÁÇºà¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î°ì³Ñ¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¤Ï°Â¤¤¡£¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¡¢¸ø±×¡¢±¿Í¢¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
